Meta批歐盟AI監管「走錯路」 拒簽行為準則

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-19 02:58

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據《華爾街日報》周五 (18 日) 報導，Meta(META-US) 全球事務長表示，Facebook 與旗下 Instagram 都拒絕簽署歐盟通用型 AI 行為準則，認為該準則增加不確定性且超越 AI 立法範圍。此舉凸顯科技巨頭與歐盟在 AI 監管上的分歧，而相關法規將於 8 月 2 日生效。

Meta Platforms拒絕簽署歐盟通用型AI行為準則，批評法規超出立法範圍並增加不確定性。

歐盟執委會上周公布通用型 AI 行為準則最終版本，AI 模型供應商可自行選擇是否簽署。歐盟官員表示，該準則包含安全性、透明度和版權指導原則，協助簽署方遵守歐盟 AI 法案。

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歐盟議員去年通過 AI 法案，禁止某些技術應用，推出新透明度指導原則，並要求對高風險 AI 系統進行風險評估。

8 月生效 違法最高罰全球 7% 營收

通用型 AI 法規將於 8 月 2 日對企業生效。負責監督法案實施的歐盟執委會 AI 辦公室，將在一年後對新 AI 模型執法，現有模型則延後兩年。違法企業面臨最高年度全球營收 7% 的罰款。

Meta 全球事務長 Joel Kaplan 在 LinkedIn 發文批評：「歐洲在 AI 發展上走錯路。這項準則為模型開發者帶來諸多法律不確定性，措施也遠超出 AI 法案範圍。」

Meta 是最新批評歐盟 AI 監管的科技巨頭。本月稍早，包括 Mistral AI、艾司摩爾 (ASML-US) 和空中巴士 (EADSY-US) 在內的歐洲企業執行長聯名致函執委會，要求延後執法，指出重疊複雜的法規阻礙歐盟成為 AI 領導者。

OpenAI 表態支持形成對比

Kaplan 表示：「我們與這些企業有共同擔憂，過度擴權將限制前沿 AI 模型在歐洲的開發部署，阻礙歐洲企業基於這些模型建立業務。」

不過，Meta 的聲明與 OpenAI 形成對比。OpenAI 日前表示將簽署該準則，但須經 AI 委員會正式批准現行版本。該委員會包含歐盟 27 個成員國代表。

這家 ChatGPT 開發商上周表示：「簽署準則反映我們致力為歐洲人提供功能強大、易於使用且安全的 AI 模型，讓他們充分參與智慧時代的經濟社會效益。」

歐盟力推 AI 巨型工廠計畫

歐盟正努力在 AI 領域追趕美國和中國，希望建立所謂 AI 巨型工廠網路，協助企業訓練最複雜模型。這些設施將配備約 10 萬顆最新 AI 晶片，比目前建設中的 AI 工廠多四倍。