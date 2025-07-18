〈財報〉3M獲利超預期、上調全年指引 股價盤前勁揚

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-18 19:30

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3M 公司 (MMM-US) 周五 (18 日) 公布 2025 年第二季財報，公司獲利表現超越華爾街預期，並上調了全年財測。這顯示出執行長 William Brown 自去年五月上任以來，致力於重振公司的努力已取得顯著進展。

3M獲利超預期、上調全年指引 股價盤前勁揚(圖:shutterstock)

財報公布後，3M 股價在盤前交易中上漲了 2.7%。截至周四 (17 日) 收盤，公司今年以來股價已累計上漲 23%，優於同期標普 500 指數的 7.1% 漲幅。

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2025 年第二季財報要點：

• 總銷售額達 63 億美元，較去年同期成長 1.4%。調整後銷售額為 62 億美元，經調整後的有機銷售額年增 1.5%。

• 在每股盈餘（EPS）方面，GAAP 每股盈餘為 1.34 美元，較去年同期下降 38%。然而，調整後每股盈餘達到 2.16 美元，較去年同期增長 12%，顯著優於分析師平均預期的 2.01 美元。

• 營運利潤率方面，GAAP 營運利潤率為 18.0%。調整後營運利潤率達到 24.5%，較去年同期增加了 290 個基點（2.9 個百分點），也超越了市場預期的 23.6%。

• 公司已連續三個季度實現所有三個業務集團的有機銷售成長。

• 現金流方面，營運現金流為負 10 億美元，主要是由於支付了 22 億美元的重大訴訟相關費用，特別是公共供水系統和作戰耳塞的訴訟費用。然而，調整後自由現金流則為 13 億美元。此外，3M 公司透過股息和股票回購向股東返還了 13 億美元。

公司上調全年財測

執行長兼董事長 William Brown 表示：「我們第二季的表現強勁，實現了正向的有機銷售成長和兩位數的每股盈餘成長。」他進一步指出：「這延續了我們第一季的趨勢，所有三個業務集團已連續三個季度實現有機成長。」

Brown 強調，3M eXcellence 營運模式是實現各項戰略重點的基礎，它推動了公司績效文化的營運嚴謹性和節奏。他對上半年穩健的業績表現感到滿意，並對調高全年每股盈餘財測充滿信心，此財測已將預期的關稅影響納入考量。

有鑑於上半年強勁的業績表現，3M 公司上調了 2025 年全年財測。

• 調整後每股盈餘預期從原先的 7.60 美元至 7.90 美元，上調至 7.75 美元至 8.00 美元。這項新的財測包含關稅的預期影響，並且高於分析師平均預期的 7.67 美元或 7.70 美元。

• 公司預計全年調整後總銷售額成長約 2.5%，其中調整後有機銷售額成長約 2.0%。