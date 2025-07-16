川普不斷逼宮鮑爾 小摩戴蒙警告：別「玩弄」聯準會

鉅亨網編輯林羿君 2025-07-16 13:50

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摩根大通銀行 (JPM-US) 執行長傑米 · 戴蒙（Jamie Dimon）15 日表示，聯準會的獨立性對於鮑爾以及未來接替他的接班人而言「絕對至關重要」。

白宮不斷逼宮鮑爾 小摩CEO戴蒙警告：別「玩弄」聯準會。(圖:shutterstock)

摩根大通公布第一季財報後，戴蒙對記者表示：「玩弄聯準會的政策往往會帶來不利的後果，」他補充說，這樣做可能會導致「完全與預期相反的結果」。

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華爾街正密切關注華盛頓特區正在上演的戲碼，因為川普和其他白宮官員正加劇對鮑爾的壓力，要求他降低利率並尋找其接替人選。鮑爾的主席任期將於明年 5 月結束。

川普數月來一直抨擊鮑爾，認為他出於政治和個人原因拒絕放鬆貨幣政策。他曾一度公開考慮罷免鮑爾，但隨後保證不會這麼做。

川普的盟友最近幾週也採用了另一種策略來增加對鮑爾的壓力：他們援引聯準會總部耗資 25 億美元的翻修工程，以此質疑鮑爾對該機構的管理以及他是否向國會說了實話。

對於白宮將對鮑爾採取何種程度的手段，不同的政府官員發出了不同的訊息。

國家經濟委員會主任凱文 · 哈塞特（Kevin Hassett）日前在 ABC News 的節目中表示，「正在調查」總統是否有合法權力在鮑爾明年 5 月任期結束前解僱他，並且「如果確有理由，他當然有」。

但財政部長貝森特（Scott Bessent）週二告訴彭博社，總統「多次表示他不會解僱鮑爾」，並將川普的公開壓力比作前大學籃球教練鮑比 · 奈特（Bobby Knight）「對裁判施壓」。

他說：「川普總統似乎更喜歡鮑比 · 奈特學派。」

貝森特還表示，央行的獨立性很重要，並指出「尋找鮑爾接替者的正式程序已經開始」。他也希望鮑爾在主席任期結束後決定離開聯準會理事會。

貝森特說：「傳統上，聯準會主席在任期結束後也會辭去理事職務，而且一直有很多關於『影子聯準會主席』會在提名之前造成混淆的討論，我可以告訴你，我認為對於市場來說，一位前聯準會主席繼續留任也會非常令人困惑。」

貝森特被認為是鮑爾可能的繼任者之一，與哈塞特、前聯準會理事凱文 · 沃什（Kevin Warsh）以及聯準會理事克里斯托弗 · 沃勒（Christopher Waller）並列。

貝森特說：「有很多優秀的候選人，我們會看到進展有多快。」他沒有證實自己是否確實被考慮。「這是川普總統的決定，將按照他的速度進行。」

至於下一任人選，戴蒙表示：「讓我們看看總統會選誰，當你看到選擇時，你就會判斷…… 但我會說，他們保持獨立性很重要。」

戴蒙特意指出，川普曾表示他「不會罷免鮑爾」。