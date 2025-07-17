鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-17 10:25

‌



美國聯準會 (Fed)「三把手」、紐約聯準銀行主席威廉斯(John Williams) 在紐約商業經濟協會發表演說時深入剖析美國經濟面臨的挑戰，並對關稅影響發出明確警告。這場備受矚目的演講不僅揭露 Fed 貨幣政策的未來走向，更為即將到來的經濟波動敲響警鐘。

關稅衝擊才剛開始！Fed三把手：今年美經濟成長率將放緩至約1% 失業率升至4.5%（圖：Shutterstock）

威廉斯在演說中明確表示，當前 Fed 貨幣政策正處於「適度限制性」的理想狀態。這種政策立場既能維持經濟穩定，也為 Fed 提供充分觀察經濟走勢的空間。

‌



威廉斯說：「維持這種溫和限縮性的貨幣政策立場，對於實現最大就業和物價穩定目標是完全合適的。」

威廉斯上述表態意味著 Fed 短期內不會大幅調整利率，而是傾向於保持現狀，透過數據驅動的方式尋找最佳平衡點。

演說中也重點聚焦貿易關稅的影響。威廉斯示警，關稅對美國經濟的影響「才剛開始」，全面效應將在未來幾個月逐漸顯現。

威廉斯預估，關稅將在今年下半年和明年上半年將通膨率推升約 1 個百分點，導致消費者物價面臨顯著上漲壓力。值得注意的是，這種影響並非立竿見影，而是會逐步滲透到經濟各個層面，對供應鏈、消費者信心和企業成本產生深遠影響。

在通膨與經濟成長方面，威廉斯給出了詳細預測。威廉斯預估，今年通膨率將介於 3% 至 3.5% 之間，2026 年逐步回落至 2.5% 左右，最終在 2027 年實現聯準會 2% 的長期目標。短期數據顯示，6 月整體通膨率預估為 2.5%，核心通膨率為 2.75%。

經濟成長方面，威廉斯預測今年美國經濟成長率將放緩至 1% 左右，失業率恐從目前的 4.1% 攀升至年底的 4.5%。

威廉斯對經濟前景表達了謹慎樂觀態度。他認為，美國經濟目前處於良好狀態，勞動力市場仍然穩固，但警告關稅和其他外部因素恐對成長跟就業市場造成下行壓力。

他並特別強調說：「目前面臨持續不確定性，我們不能輕忽關稅的影響。」

至於 Fed 下一步行動，威廉斯的演說也提供重要線索。雖然上月會議已為今年稍晚降息兩次埋下伏筆，但市場對本月底會議是否降息存在分歧。威廉斯並未明確表態支持任何一方，但其謹慎語氣顯示 Fed 更可能選擇觀望，等待更多經濟數據明朗化後再做決策。

威廉斯的演說凸顯了 Fed 在當前複雜經濟環境下的審慎態度。面對貿易摩擦帶來的不確定性，Fed 正試圖在控制通膨和維持經濟成長之間尋找微妙平衡。