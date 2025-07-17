年輕人不買房轉擁抱小確幸 「港股三金花」股價暴漲

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-17 23:44

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儘管中國經濟疲軟，但消費者熱衷購買Labubu等收藏娃娃。(圖:Shutterstock)

富達投資股票投資組合專家 Agnes Ng 表示：「中國消費市場正在演變，新興的『新消費模式』在收藏品牌和手搖飲等領域創造令人興奮的機會。」

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國際貨幣基金組織 (IMF) 報告指出，這種現象部分來自人口結構改變，以及從計畫經濟轉向市場經濟時，社會保障出現漏洞。近年來工作機會減少，房地產市場又持續低迷，許多人過去把錢投入房市，現在更不敢花錢。

大和證券分析師 Carlton Lai 表示，面對經濟持續疲軟，消費者，尤其是年輕人開始重新安排花錢的優先順序。

情感消費取代實用需求

大和報告寫道，消費者更重視能滿足個人興趣和讓自己開心的產品和服務，而不是追求實用性或滿足基本需求。

消費者不再為房屋或家電等大件商品存錢，而是搶購醜萌的 Labubu 娃娃、黃金項鍊和茶飲。

即使在競爭激烈的市場中，抓住這些消費趨勢的公司也不難吸引顧客或投資人。

像是主打冰淇淋和不到 1 美元甜飲的蜜雪冰城，到 2024 年底已經開了超過 4.6 萬家店，大部分都在中國。雖然中國估計有 50 萬家手搖飲店競爭激烈，但蜜雪冰城還是能繼續展店。

老鋪黃金則是把傳統文化元素融入設計，打造出很賺錢的特色市場。光是在阿里巴巴 (BABA) 電商平台的旗艦店，過去半年就賣了 20 萬件黃金飾品，正在搶外國品牌的市佔率。

東吳證券分析師 Wu Jincao 說，這些新消費品牌賣的都是「品味」，很適合在社群媒體上展示。

港股三金花股價表現亮眼

今年至今，老鋪黃金股價上漲逾 250%，市值達近 190 億美元。蜜雪冰城自 3 月上市以來股價翻倍，估值約 240 億美元，而泡泡瑪特在上漲近 180% 後市值超過 420 億美元。

這三家公司都在香港股市掛牌，相較之下恒生指數今年僅上漲 22%。

「口紅指數」效應

匯豐分析師說，中國整體經濟復甦還看不到明確方向，消費市場依然疲軟，但這些主打年輕人、強調中國風格的新消費趨勢，帶來了長期成長機會。

分析師把中國新消費趨勢比作「口紅指數」：當消費者覺得經濟不好時，會買口紅這種便宜的小東西來安慰自己。