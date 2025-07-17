鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-17 18:50

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台積電財報助漲晶片股 美股期貨上揚 聯準會獨立性擔憂仍在(圖:shutterstock)

截至美東時間上午 5:45，那斯達克 100 期貨上漲 0.18%，標普 500 期貨上漲 0.1%。

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全球主要的先進 AI 晶片生產商台積電，周四公布創紀錄的季度利潤，並表示人工智慧需求日益強勁，此消息激勵美國晶片製造商在盤前交易中走高。

台積電在美國上市的 ADR 上漲 4%，AMD(AMD-US) 上漲 1.2%，Marvell(MRVL-US) 小幅上漲 0.7%，而輝達 (NVDA-US) 和美超微 (SMCI-US) 則分別上漲 0.7% 和 1.3%。

然而，市場在前一個交易日曾短暫下跌，跌幅一度高達 1%，此前有報導稱美國總統川普正考慮解僱聯準會主席鮑爾。儘管川普迅速否認了這些報導，但他對央行的持續批評以及可能採取行動的暗示，使得投資者對聯準會的獨立性保持警惕。

聯準會官員此前一直抗拒降息，直到川普對美國貿易夥伴徵收的關稅是否會再度引發通膨變得明朗。媒體報導一度使九月降息的機率飆升至 66%，但目前交易員透過芝商所（CME）的 FedWatch 工具判斷，九月降息的可能性為 55%，而七月降息幾乎完全不在考慮範圍內。