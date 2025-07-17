台積電財報助漲晶片股 美股期貨上揚 聯準會獨立性擔憂仍在
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美股周四 (17 日) 盤前美股期貨上漲，主因是台積電 (2330-TW)(TSM-US) 財報亮眼提振晶片股，但另一方面，市場仍擔憂聯準會 (Fed) 獨立性。
截至美東時間上午 5:45，那斯達克 100 期貨上漲 0.18%，標普 500 期貨上漲 0.1%。
全球主要的先進 AI 晶片生產商台積電，周四公布創紀錄的季度利潤，並表示人工智慧需求日益強勁，此消息激勵美國晶片製造商在盤前交易中走高。
台積電在美國上市的 ADR 上漲 4%，AMD(AMD-US) 上漲 1.2%，Marvell(MRVL-US) 小幅上漲 0.7%，而輝達 (NVDA-US) 和美超微 (SMCI-US) 則分別上漲 0.7% 和 1.3%。
在其他個股方面，Netflix(NFLX-US) 在市場收盤後公布季度財報前，微幅上漲了 0.5%。匯豐（HSBC）分析師指出，市場可能低估了美國第二季財報大幅超出預期的潛力，近期經濟活動數據也顯示出很少令人擔憂的疲軟跡象。華爾街前一個交易日以溫和上漲作收，那斯達克指數甚至飆升至另一個歷史新高。
然而，市場在前一個交易日曾短暫下跌，跌幅一度高達 1%，此前有報導稱美國總統川普正考慮解僱聯準會主席鮑爾。儘管川普迅速否認了這些報導，但他對央行的持續批評以及可能採取行動的暗示，使得投資者對聯準會的獨立性保持警惕。
聯準會官員此前一直抗拒降息，直到川普對美國貿易夥伴徵收的關稅是否會再度引發通膨變得明朗。媒體報導一度使九月降息的機率飆升至 66%，但目前交易員透過芝商所（CME）的 FedWatch 工具判斷，九月降息的可能性為 55%，而七月降息幾乎完全不在考慮範圍內。
此外，市場焦點也持續關注即將於 8 月 1 日生效的關稅問題，此期限可能對許多美國貿易夥伴徵收更高的稅率。川普表示，美國正接近與印度達成協議，並可能很快與歐洲達成協議。
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