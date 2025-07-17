〈台積電法說〉Q2獲利優預期、上調全年展望、美元兌新台幣看29 八大重點一次看

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-17 19:22

‌



台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，公布第二季財報，EPS 15.36 元創下新高，超出外資預估，第三季美元營收中位數估季增 7.7%，續創下單季新高，並上調全年年增幅至 3 成，同時釋出匯率影響性、2 奈米展望等。《鉅亨網》此次整理法說會八大重點，讓讀者一文看完快速看懂。

台積電今召開2025第二季法說會。(鉅亨網記者魏志豪攝)

Q2 EPS 15.36 元創新高

‌



台積電第二季即便有新台幣大幅升值影響，營收仍達 9337.9 億元，季增 11.3%，年增 38.6%，毛利率 58.6%，達財測上緣，營益率 49.6%，超越財測，稅後純益 3982.7 億元，季增 10.2%，年增 60.7%，每股稅後純益 15.36 元，整體表現遠優於外資預期。

估 Q3 美元營收季增 7.7% 續締新猷

台積電第三季受惠 AI、HPC 需求持續強勁，本季美元營收將維持成長，預估達 318-330 億元，中位數季增 7.7%，雙率則因不利的外匯匯率，以及海外熊本和亞利桑那州的晶圓廠產能提升，對利潤稀釋更顯著，毛利率、營益率預估分別降至 55.5%-57.5%、45.5%-47.5%。

Q3 美元兌新台幣匯率估 29 元

隨著美元兌新台幣快速升值，台積電此次對新台幣看法也出現變化，第二季美元兌新台幣的預估為 32.5 元，此次法說則釋出美元兌新台幣預估為 29 元，顯見台積電短期仍對新台幣抱持升值的看法。

匯率將影響毛利率

台積電預估，新台幣每升值 1%，將影響毛利率下滑 0.4 個百分點，而基於第三季 1 美元兌新台幣 29 元的匯率估算，新台幣平均將再升值 6.6%，將影響本季毛利率下降 2.6 個百分點。

上調全年美元營收、年增幅達 3 成

董事長魏哲家指出，AI、HPC 需求依舊強勁，儘管消費性電子有關稅等因素影響，但下半年客戶行為並未改變，因此看好全年營運，上調全年美元營收，年增幅從先前的 24-26% 上調至接近 30%。

2 奈米價格更貴、獲利更好

台積電預期，2 奈米將在今年下半年如期進入量產，量產曲線與 3 奈米相當，且由於 2 奈米單價比 3 奈米高，帶來的營收貢獻將更顯著，且獲利表現也會優於 3 奈米。

亞利桑那州第三座廠加速動工

台積電美國亞利桑那州第三座廠預計將採用 N2 和 A16 製程，目前已經開始動工，且由於客戶對 AI 相關的需求強勁，正考慮加快生產進度，預計將快個幾季。

今明兩年談人形機器人還太早

魏哲家今日說，人形機器人在今、明兩年談論還太早，預計最一開始將會用於醫療照護產業，也引用客戶的看法，預期人形機器人的市場將是電動車的十倍大。