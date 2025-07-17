〈台積電法說〉Q2不見匯率影響 營益率超標 單季EPS 15.36元締新猷

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今(17)日召開法說會，並公佈第二季財報，受惠 AI 晶片帶動 3、5 奈米與先進封裝需求強勁，抵銷匯率衝擊，不僅毛利率達原先財測上緣，營益率更超標，單季稅後純益 3982.7 億元，年增 6 成，創下歷史新高，每股稅後純益 15.36 元，累計上半年更達 29.3 元，也創同期高，整體表現優於外資預期。