〈台積電法說〉Q2不見匯率影響 營益率超標 單季EPS 15.36元締新猷
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今(17)日召開法說會，並公佈第二季財報，受惠 AI 晶片帶動 3、5 奈米與先進封裝需求強勁，抵銷匯率衝擊，不僅毛利率達原先財測上緣，營益率更超標，單季稅後純益 3982.7 億元，年增 6 成，創下歷史新高，每股稅後純益 15.36 元，累計上半年更達 29.3 元，也創同期高，整體表現優於外資預期。
台積電原預估第二季毛利率、營益率區間分別為 57%-59%、47%-49%，實際結過為 58.6%、49.6%，而新台幣兌美元在第二季大幅升值 10%，依據台積電先前預估新台幣每升值 1 個百分點約莫影響營益率 0.4%，等同影響第二季營益率 4 個百分點，結果實際營益率仍超標，顯見台積電獲利能力相當驚人。
台積電第二季營收 9337.9 億元，季增 11.3%，年增 38.6%，毛利率 58.6%，紀減 0.2 個百分點，年增 5.4 個百分點，營益率 49.6%，季增 1.1 個百分點，年增 7.1 個百分點，稅後純益 3982.7 億元，季增 10.2%，年增 60.7%，純益率 42.7%，季減 0.4 個百分點，年增 5.9 個百分點，每股稅後純益 15.36 元。
台積電上半年營收 1 兆 7730.46 億元，年增 40%，毛利率 58.7%，年增 5.6 個百分點，營益率 49.1%，年增 6.8 個百分點，稅後純益 7598.37 億元，年增 60.5%，純益率 42.9%，年增 5.5 個百分點，每股稅後純益 29.3 元。
細分製程別，台積電第二季 3 奈米營收比重 24%，5 奈米達 36%，7 奈米 14%，7 奈米以上的製程則約 26%。
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