〈台積電法說〉上調全年展望 美元營收年增幅估近3成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-07-17 15:02

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，董事長魏哲家指出，AI、HPC 需求依舊強勁，儘管消費性電子有關稅等因素影響，但下半年客戶行為並未改變，因此看好全年營運，上調全年美元營收，年增幅從先前的 24-26% 上調至接近 30%。

台積電今召開2025第二季法說會。(鉅亨網記者魏志豪攝)

魏哲家說，台積電在先進製程保持領先，受惠客戶強勁需求，第三季美元營收將持續成長，而下半年來看，儘管關稅對消費性電子產生不確定性因素，但從客戶行為來看並未有任何改變，預期非 AI 需求將持續回升，且隨著 AI 不斷發展，越來越多運算需要更多半導體驅動。

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魏哲家此次也上調全年 2025 年美元營收預估，由上次的 24-26%，上調至接近 30%，表現優於外資預期的 27-29%。