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〈台積電法說〉Q2美元營收中位數季增7% 新台幣兌美元預估為29元

鉅亨網記者魏志豪 台北


台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (17) 日召開法說會，公司指出，受惠 AI、HPC 需求持續強勁，第三季美元營收將維持成長，預估達 318-330 億元，中位數季增 7.7%，但隨著新台幣大幅升值，新台幣兌美元的預估也從第二季的 32.5 元更改為 29 元。

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台積電今召開2025第二季法說會。(鉅亨網記者魏志豪攝)

台積電預估，第三季美元營收為 318-330 億元，以中位數推算為季增 7.7%，以美元兌新台幣 29 元推算，新台幣營收約莫 9222-9570 億元，季減 1.3% 至季增 2.5%，中間的差異即是由匯率造成，毛利率 55.5%-57.5%，營益率 45.5%-47.5%。


值得注意的是，隨著新台幣兌美元快速升值，台積電對新台幣的看法也出現變化，第二季新台幣兌美元的預估為 32.5 元，而此次法說則釋出新台幣兌美元預估為 29 元，也顯見台積電短期仍對新台幣抱持升值的看法。

財務長黃仁昭指出，第三季毛利率、營益率較上季下滑，主要受新台幣升值、美國亞利桑那州廠開始運營影響。

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台積電第三季展望財測新台幣

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