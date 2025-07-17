〈房產〉每坪價差逼近20萬元 高雄市這3區預售屋與中古屋價差最驚人

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-17 15:46

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近年來預售屋上漲明顯，以高雄來看從 2020- 2024 年，5 年時間預售屋平均坪價上漲超過 75%，相比之下中古屋價格親民。房仲業者盤點高雄市近一年預售屋、中古屋實價登錄交易資料，發現預售屋、中古屋單坪價差幅度最大的前 3 大行政區：排名第一的「前金區」，單坪價差幅度高達 65.6%。

高雄市前金、鼓山及林園三區預售屋與中古屋價差最驚人。(鉅亨網記者張欽發攝)

而具重劃區題材的「鼓山區」位居第二，單坪價差幅度也有 60.4%；「林園區」則是有捷運紅線延伸議題，也令單坪價差幅度達 55.1%，排名第三。

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高雄市「前金區」預售屋每坪均價突破 5 字頭，令預售屋、中古屋單坪價差幅度達到驚人的 65.6%；若以 30 坪物件計算，預售屋總價要比中古屋貴上近 600 萬元。台慶不動產高雄亞灣三多加盟店東謝妙芳表示，前金區位於高雄中心，銜接南北高雄、鄰近火車站，也有百貨公司、大型綠地和捷運，生活機能優秀。由於發展早，區域內已沒有空地可開發，造成新建案、預售屋價格居高不下。

謝妙芳指出，以中古屋來說，屋齡約 30 年以上、每坪均價約 30 萬元左右，價格實惠，加上中古屋實際室內坪數大，吸引換屋族前來置產。

高雄市「鼓山區」擁有近年最熱門的美術館、農十六重劃區，推升預售屋每坪均價來到 53 萬元，與中古屋價差幅度達 60.4%、位居第二。以 1 千萬購屋預算來看，預售屋、中古屋買到的面積相差達 11 坪之多，可以多出 1-2 間房間。永義房屋農十六明倫加盟店長林哲諭指出，在台積電 (2330-TW) 加持下，北高雄發展銳不可當，加上鼓山區有捷運站、輕軌、台鐵、又鄰近高鐵，交通便利，還有多個百貨公司、公園綠地，成為許多購屋族的理想區域。

林哲諭表示，鼓山區是發展成熟的區域，自住盤穩、中古屋轉手性佳，吸引購屋族湧入。屋齡約 20-30 年左右的中古屋，單坪平均價格約在 30 萬元上下，較預售屋便宜 20 萬元，相當值得考慮。加上自去年第七波信用管制上路以來，目前中古屋約有 5-10% 的議價空間，是不錯的入場時機。