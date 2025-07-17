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房產

〈房產〉北北桃竹今年新開案最高成交價揭露 新北中和新案推案價創新高

鉅亨網記者張欽發 台北


房市市調機構彙整 2025 年上半年實價揭露的北台灣新案交易最高單價資訊，台北市為大安區遠企商圈的「敦南詠楽」，8 樓戶交易單價 167 萬元；新北市則是中和區捷運永安市場站生活圈的「漢皇方圓」，14 樓戶小宅售出 122 萬元；桃園市是坐落青埔的「威均天璽」，11 樓戶成交每坪 69.8 萬元；新竹地區為竹北市高鐵特區的「富源豐岫」，13 樓戶賣在單坪 86.3 萬元。

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北北桃竹今年新開案最高成交價揭露，新北中和新案推案價創新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展企研室總監暨發言人陳炳辰表示，雖然數據結果都未創縣市新高，但刷新中和區單坪最高價的「漢皇方圓」還是值得關注，每坪 122 萬元的登錄價碼僅次於新板特區高價案，更勝新北市第一環行政區的新店區、永和區、三重區，在一片頻傳降價風聲中逆勢表現，且該案近乎戶戶單價破百萬元，確立高價社區地位，主因不脫優勢地帶四號公園周邊、捷運生活圈機能、小宅多元價值、地段新案稀缺。


相對之下，台北市、桃園市、新竹地區買方出手明顯謹慎，雖然三地今年上半年新案的實登最高價皆位於名氣響亮地帶，成交價卻差強人意，市況太差抑制價格發展。像今年進場的「敦南詠楽」，榮登新案最高單價，單價來到 167 萬元，但以台北市捷運科技大樓站一帶來說，過去一兩年開案的寶舖、冠德案每坪高價已達 200 萬元，今年登場案高價水位並不突出。

而桃園市一級精華區青埔已多有單坪 7 字頭交易案，老街溪畔去年公開的力璞建設案更一步之遙奔向 8 字頭，不過今年現階段新推案成交單價首位的「威均天璽」，同樣訴求水岸景觀，最高價碼還在 6 字頭，價格落差顯著。

新竹高鐵特區的「富源豐岫」爲今年上半年新竹地區開價最高案，成交單價也奪下上半年新案之冠，但 86.3 萬元的價位不比去年與前年進場的竹北市舊案也難稱亮點，主要在大環境不佳的干擾因素影響。

不過陳炳辰指出，展望後況將有不一樣的局勢，台北市大安區今年上場的開價單坪 200 萬元案傳出銷況穩定，後續揭露有機會再擦亮首都房市金字招牌，而桃園市鄰近藝文特區與中壢市區高價新案實登也應可站回 7 字頭，新竹地區則有眾所矚目的竹北遠百旁超高價案，若有望今年看見交易紀錄，更會改寫新竹地區房價天際線，縱使房市冷清，但上半年的價格收斂恐怕只是一時，下半年爆發的價格力道將讓市場再次見識價量背離的乖張。

 

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房產中和房市新開案

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