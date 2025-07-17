〈房產〉台南最夯景點排名出爐 這商圈人氣、房價衝第一

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-17 12:03

‌



台南最夯觀光景點排名出爐。根據台南市觀光局發布的觀光遊憩據點遊客人次統計，排除郊區廟宇景點，今年第一季前五大熱門觀光景點，冠亞軍皆落在中西區，最強景點冠軍寶座由「國華友愛商圈」拿下，房仲業者指出，景點周邊近一年房價表現都上揚，同樣由國華友愛與海安兩大商圈，帶頭房價漲最兇，漲幅均逾 1 成，其中「國華友愛商圈」漲幅 15.6% 最高。

台南「國華友愛商圈」。(圖：台灣房屋提供)

台灣房屋民權加盟店店東盧柏光表示，最強景點國華友愛商圈，以西門路、海安路、中正路及尊王路為範圍，位屬市心蛋黃區，早期為台南的舶來品街區，後來發展為綜合休閒娛樂的大型商圈，有如台北西門町及高雄新崛江，商圈匯集眾多小吃美食及特色小店林立，其中又以友愛街及國華街最為熱鬧，必吃排隊美食像是葉家小卷米粉等，去年商圈更進行美學改造，將部分商店招牌特色化，為百年市場注入更多獨特魅力，成為在地人與觀光客必逛商圈。

‌



盧柏光並指出，台南國華友愛與海安兩大商圈相鄰，皆屬舊城區，兩區串聯為一匯集美食、娛樂、文化與藝術的大生活圈，國華友愛商圈住宅以老公寓及透天為主，30-40 年以上老華廈集中在海安商圈較多，近幾年區段受惠府城軸帶翻轉計畫，包括拆除「中國城」改造為露天水景「河樂廣場」、打造海安路徒步藝術街等，周邊亦有星鑽特區開發紅利，為舊城區再度點亮商機，以目前區段新案供給稀有，預售房價最高已站上 5 字頭，加上多元紅利加持下，有力拉抬商圈中古房價補漲明顯。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，熱門景點房價發展具備三優勢，一、地段優、供需強，市區景點區段生活機能本就優渥，加上觀光機能加持，大幅提升居住吸引力，自住、商用不動產供需強勁，讓房市價量更有撐；二、商機旺、增值高，熱門景點商圈擁有人潮與商機，住宅可商可住，亦有利結合老屋翻新、街區再生放大效益，提升不動產增值性強；三、建設豐、潛質大，台南景點多位處蛋黃商圈，具備豐沛交通建設與公共資源挹注，受惠區段建設發展紅利，為房價提供長期支撐動能。

另外觀察，南紡商圈作為台南近年熱門購屋區之一，近一年漲幅僅約 2.3%，力道相比其他景點略顯保守。