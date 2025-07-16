鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-16 08:00

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印度主要股指 SENSEX 指數周二 (15 日) 小幅反彈 0.4%，終止近日跌勢，而受惠於印度央行 (RBI) 持續降息刺激以及股市需求的強勁增長，今年以來印度股市 IPO 活動異常活躍，融資金額創下歷史同期最高水準。

降息+需求火爆！今年迄今印度IPO融資額達67億美元全球第二 但資金卻正流出股市（圖：Shutterstock）

根據 Dealogic 近日公佈的數據，今年迄今，印度 IPO 融資總額已達 67 億美元，較去年同期的 54 億美元顯著成長。在全球 IPO 市場中，印度依舊穩居第二的位置，僅次於美國。

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回顧 2024 年，印度 IPO 市場曾創下史上最佳表現，全年融資額高達 205 億美元，僅次於美國，展現強勁的成長動能。

標普全球市場情報周一 (14 日) 發布最新研究報告指出，印度國家證券交易所 (NSE) 在 2025 年上半年透過 IPO 籌資 55.1 億美元，占同期全球 IPO 融資總額 619.5 億美元的 8.9%，成為全球第四大 IPO 融資交易所。

全球 IPO 融資額排名前三的交易所分別是那斯達克全球市場、紐約證交所和那斯達克全球精選市場，這三家交易所在同一時期共籌資 289.5 億美元。

Axis Capital 指出，目前印度 IPO 市場的儲備項目異常充足。數據顯示，已有 71 家企業獲得印度證券交易委員會 (SEBI) 的上市批准，另有 77 家企業正處於審批流程中，還有 80 餘家公司已啟動保密的預申報程序。這些 IPO 候選企業廣泛分佈在工業、房地產、醫療健康、建築等多個行業，充分反映了印度經濟的蓬勃活力。

傑富瑞印度股權資本市場負責人 Jibi Jacob 預估，到 2025 年底前將有超過 50 宗 IPO 登陸市場。相較於年初活動相對平淡，印度企業下半年可能透過 IPO 融資約 180 億美元，較上半年的 53 億美元激增約 2.4 倍。

根據印度媒體報導，塔塔資本 (Tata Capital Ltd) 計畫募資 20 億美元，ICICI 保誠資管計畫募得最多 12 億美元，這些大型 IPO 將成為市場焦點。

此外，印度國家證券託管、LG 電子印度、電商平台 Meesho 以及眼鏡製造商 Lenskart Solutions 等公司也打算上市，涵蓋資產管理、金融基礎設施及消費品等多個領域。

滙豐印度投資銀行部聯席主管 Ranvir Davda 表示，儘管當前整體環境偶爾會限制 IPO 的發行窗口期，但那些治理完善、商業模式獨特的企業仍持續吸引大量投資人關注。

JM 金融副董事長兼董事總經理 Vishal Kampani 指出，印度 IPO 定價權已從外資轉向本土參與者，這一變化表明印度資本市場正不斷深化，本土投資者群體的信心日益增強。

Equirus 投資銀行部董事總經理兼主管 Bhavesh Shah 說：「跟今年迄今為止的表現相比，我們預估未來數月將是印度 IPO 市場表現最好的時期。」

然而，在全球經濟不確定性猶存、貿易緊張局勢持續升級的大環境下，印度 IPO 市場的復甦仍面臨潛在風險。

作為全球第五大經濟體，印度經濟的持續成長推動了國內投資人財富規模的擴大。2024 年，得益於國內投資者資金的大量湧入，印度 IPO 市場創下歷史最佳表現。

目前，印度 IPO 市場的復甦正伴隨著二級市場情緒的改善。儘管面臨關稅相關不確定性及第一季財報季前的謹慎情緒壓制，印度股市仍展現出顯著韌性，為 IPO 市場營造穩定環境，增強企業啟動上市計畫的信心。