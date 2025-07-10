鉅亨網編譯段智恆 2025-07-10 01:00

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因應川普行政命令 ASML美國員工不再適用DEI指標(圖：REUTERS/TPG)

艾司摩爾是全球最大的晶片製造設備供應商，其發言人透過電郵回覆《路透》提問時表示：「艾司摩爾一直以來的政策是錄用最符合資格的人才，我們將繼續以專業能力與績效作為聘雇依據。」並指出，「多元包容相關的 KPI 與目標將不適用於美國員工。」

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這項改變是對現任美國總統川普所簽署行政命令的回應之一。該命令針對企業內部的多元、平等與包容政策採取打壓措施，理由是這類政策可能本身構成「逆向歧視」與「抑制真正的能力導向升遷」。近期已有多家歐洲企業採取行動調整 DEI 計畫，以避免潛在罰則與訴訟風險。

根據艾司摩爾最新年報，目前該公司全球員工總數達 44,027 人，其中約 19%(8,480 人) 在美國任職。該公司原訂的多元包容目標包含：2026 年前提升女性高階主管比率至 14%，以及截至 2025 年，新進與晉升人員中的女性比例目標為 24%。