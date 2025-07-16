鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-16 10:50

‌



美國 6 月消費者物價指數（CPI）上升 0.3%，年增率達 3.5%，顯示從咖啡、音響設備到家居用品等進口商品全面漲價。經濟學者普遍認為，這是川普政府實施關稅政策後，成本逐步轉嫁至消費端的結果，進一步推升通膨壓力。

川普關稅效應發酵！美6月CPI年增3.5%、影音產品漲破歷史新高。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，聯準會（Fed）及多位經濟學家指出，隨著企業逐漸將關稅成本反映至零售價格，預計今年夏季通膨將持續升溫。6 月的通膨數據顯示，聯準會可能在取得更多經濟訊號前，仍將採取觀望態度，不急於降息。

‌



Inflation Insights 負責人 Omair Sharif 表示：「報告顯示關稅開始發威，服裝價格攀升、家居商品與娛樂設備價格全面上漲。」

關稅加重民生負擔、影音產品價格創新高

美國影音設備價格 6 月單月上漲 1.1%，年增更高達 11.1%，創歷史新高。這些進口為主的商品過去在全球化時代價格穩定，如今因川普提高進口關稅，成為推升 CPI 的主因，也加劇聯準會的政策兩難。

這可能會為聯準會敲響警鐘。雖然川普幾乎每日公開呼籲聯準會降息，但聯準會仍維持按兵不動，等待觀察關稅政策對美國經濟的最終影響。

市場反應也隨之震盪。美國 10 年期公債殖利率升至近一個月高點，利率期貨顯示，投資人對聯準會 9 月是否降息的看法愈加不確定。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，她仍然預計進口稅的上調將推高通膨，同時抑制經濟成長和就業。

與此同時，川普則宣稱消費者價格「很低」，再度要求聯準會降息。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）也補充說，核心通膨率（不包括食品和能源價格）漲幅低於預期，「證明川普正在穩定通膨」。

關稅影響未明朗，經濟學者呼籲耐心觀察

6 月，美國核心通膨率年率上漲 2.9%，略低於 3% 的普遍預期，但略高於 5 月。食品和能源價格雙雙上漲，推動整體通膨率從上月的 2.4% 上升至 2.7%。

Principal Asset Management 全球策略長 Seema Shah 指出：「隨著家居、娛樂和服裝等類別商品價格上漲，進口關稅的影響逐漸顯現，聯準會至少在未來幾個月保持觀望態度是明智之舉。」

儘管市場仍預期，聯準會 9 月會將利率從目前 4.25% 到 4.5% 下調 0.25 個百分點，但即將於 7 月 29 日至 30 日舉行的會議上，降息的可能性目前已低於 5%。