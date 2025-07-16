鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-16 13:50

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳三個月前低調訪中時未穿標誌性皮衣，而當 7 月盛夏再次踏上中國土地時，這位輝達創辦人不僅重新披上經典戰衣，更難掩眉宇間的欣喜，因美國政府終於為輝達 H20 晶片亮綠燈，這場長達三個月的中美科技博弈迎來關鍵轉折。

黃仁勳重穿招牌皮衣訪中 H20晶片為何解禁？專家：3個月努力終見成效（圖：Shutterstock）

周二 (15 日)，主要外媒紛紛報導輝達正式向中國市場供應 H20 晶片的消息，這場看似平凡的商業行為背後，其實是中美兩國在高科技領域激烈博弈的結果。

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作為專為中國市場定制的合規晶片，H20 的放行代表輝達得以繼續在中國這個全球第二大市場保持存在。

對輝達而言，中國市場的戰略價值不言而喻，去年中國貢獻輝達全球營收的 15.4%，高達 120 億美元。若美國出口禁令持續，不僅將損失巨額收入，更可能讓華為升騰 910C 等國產晶片趁機搶佔市場。

黃仁勳在遊說川普政府時強調，維持美國 AI 領先地位的關鍵，在於讓全球開發者持續使用美國的技術站。

他還特別指出 CUDA 生態的不可替代性，這個由輝達打造的平行運算架構，已成為 AI 開發的事實標準。

專家認為，美國政府最終鬆口，除商業考量外，更有深層的戰略算計。解禁的 H20 晶片雖保留 96GB HBM3 顯存和 4.0 TB/s 頻寬，但其算力已被嚴格限制，無法勝任上兆參數大模型訓練。這種「閹割版」設計讓美國確信，中國不會藉此突破 AGI 技術壁壘。

更有消息指出，晶片解禁可能與中美稀土貿易協定有關，不過中國尚未對此作出回應。

對中國企業而言，H20 的合法供應無疑是個好消息。雖然性能受限，但在商業應用和產業模型訓練方面仍具價值，可作為國產晶片全面替代前的過渡方案。更重要的是，這場博弈展現中國在高科技領域的談判智慧，既維護產業發展需求，也堅持自主創新方向。

黃仁勳在訪談中流露出的務實態度頗具深意。他認為，中美兩國都渴望繁榮發展，過度限制科技交流並非明智之舉。這種觀點反映出在全球化時代，科技競爭與合作並存的複雜現實。