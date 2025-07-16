鉅亨網編輯林羿君 2025-07-16 08:38

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美國總統川普表示，貝森特是接替鮑爾擔任聯準會主席的一個選擇，但暗示他不是優先人選，因為貝森特在財長職位上做得很成功。

川普稱貝森特非Fed主席優先人選 但非常優秀。(圖:shutterstock)

週二，當被直接問及貝森特是否是潛在繼任者時，川普告訴記者：「他是一個選擇，而且非常優秀。」

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當記者問到貝森特是否是最佳人選時，川普回答說：「嗯，他不是，因為我喜歡他所做的工作。」

川普猛烈抨擊鮑爾對聯準會總部進行整修，稱這項工程被他與其盟友視為奢侈浪費且預算嚴重超支，不符一個政府辦公大樓應有的水準。川普暗示整修費用「相當丟臉」。

當被問到這是否足以構成解職理由時，川普回答：「我認為某種程度上是的，」但他並未明言是否會因此撤換聯準會主席。

川普補充說：「我覺得他完全是個呆板的人，但我原本不覺得他是那種需要住在宮殿裡的人。」

鮑爾稱媒體有關翻修的報導不準確，但本週稍早正式要求銀行監察長審查翻修事宜。

鮑爾表示，媒體對於整修工程的報導並不準確，但本週稍早，他已正式要求聯準會的監察長對整修案進行審查。

川普持續施壓鮑爾要求降息，而聯準會今年至今一直維持利率不變。

川普的評論出現在貝森特接受彭博電視專訪數小時之後。貝森特在訪談中表示，鮑爾應在 2026 年 5 月任期屆滿時辭去主席職務，並指出市場對於所謂聯準會「影子主席」的說法，可能會做出負面反應。

貝森特說：「市場對於在提名前就有影子主席的傳聞已議論紛紛。據我看來，若一位前主席仍然留任，將對市場造成相當混亂。」

鮑爾的聯準會理事任期要到 2028 年 1 月才結束，這意味著即使他明年 5 月卸任主席，仍可繼續留在聯準會，並參與貨幣政策的制定。

貝森特同時表示，尋找鮑爾繼任者的「正式程序」已經啟動。