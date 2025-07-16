鉅亨網編譯羅昀玫 2025-07-16 04:44

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受到美國通膨數據上升及多家大型銀行財報表現不一的拖累，道瓊指數週二 (15 日) 下跌逾 400 點。不過，在輝達股價上漲的推動下，那斯達克指數逆勢創下歷史新高。

〈美股盤後〉道瓊跌逾430點 輝達助攻那指創新高 (圖：shutterstock)

道瓊收跌 436.36 點，標普下滑 0.40%，那斯達克收紅 0.18%，再度刷新紀錄。輝達股價大漲 4%，因這家 AI 巨獸表示希望能「很快」恢復對中國銷售 H20 GPU 晶片，成為推升科技股的主要動力。

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週二公布的 6 月通膨數據，雖然整體數字符合市場預期，但與 5 月相比仍有上升，令人擔憂。美國消費者物價指數 (CPI) 年增 2.7%，核心 CPI 月增僅 0.2%，車價下跌抵銷關稅影響，聯準會利率政策料將按兵不動。

分析指出，通膨數據反映總統川普推動的關稅政策已開始對物價產生影響。川普日前宣布，自 8 月 1 日起，對歐盟與墨西哥商品加徵 30% 關稅，引發進一步通膨擔憂。

在關稅方面，美國總統川普週二表示，美方與印尼達成了一項初步貿易協議，包括印尼出口到美國的產品將支付 19% 的關稅，但美國出口至印尼免關稅。

第二財報季起跑，金融股股價普遍疲弱。根據 FactSet 數據，標普成分股企業第二季預估 EPS 年增率為 4.3%，將是自 2023 年第四季以來最低成長水準。市場仍觀望後續財報能否支撐高檔盤勢。

美股週二 (15 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 436.36 點，或 0.98%，收 44,023.29 點。

那斯達克指數上漲 37.47 點，或 0.18%，收 20,677.8 點。

S&P 500 指數下跌 24.8 點，或 0.4%，收 6,243.76 點。

費城半導體指數上漲 71.89 點，或 1.27%，收 5,718.61 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 77.07 點，或 0.52%，收 14,933.51 點。

標普 11 大板塊全面收黑，僅資訊科技類股逆勢上漲 1.27%，跌幅最大的是材料 (-2.11%)、醫療保健 (-1.88%) 與金融板塊 (-1.65%) (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭僅 META 收低。Meta (META-US) 跌 1.46%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.23%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.24%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.56%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.29%。

台股 ADR 多揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.62%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.78%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 1.03%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 勁揚 4.04% 至每股 170.70 美元，締造歷史新高。美國商務部長盧特尼克表示，允許輝達向中國出口降規版 AI 晶片 H20 的政策目的是讓中國對美國技術產生依賴，進一步強化美國在高科技領域的主導地位。

盧特尼克強調，中國目前僅能取得屬於「第 4 佳」的輝達晶片，性能有限，無法支援敏感用途。

AMD (AMD-US) 週二宣布，將很快重啟向中國市場供應其 MI308 人工智慧晶片，該股強升逾 6% 至每股 155.61 美元。

美國稀土礦商 MP Materials(MP-US) 週二宣布與蘋果 (AAPL-US) 達成一項總值達 5 億美元的供應協議，藉此推動供應鏈去中國化與在地化戰略。消息一出，MP 股價暴漲超 20% 報每股 58.22 美元，寫下新高紀錄。

經濟數據

美國 6 月 CPI 年增率報 2.7%，預期 2.6%，前值 2.4%

美國 6 月 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 6 月核心 CPI 年增率報 2.9%，預期 3.0%，前值 2.7%

美國 6 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.1%

華爾街分析

全球金融服務機構 Ebury 市場策略主管 Matthew Ryan 表示：「最新的通膨報告幾乎可以確定，川普政府的關稅已推高 6 月物價。隨著新一輪關稅即將生效，未來通膨可能持續升溫。」

Regan Capital 首席投資長 Skyler Weinand 則指出，雖然 CPI 結果與預期相符，但「與關稅相關的通膨衝擊極可能即將到來」。