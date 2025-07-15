〈美股盤後〉投資人靜待財報與通膨數據 標普小漲

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-07-15 05:21

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美國股市周一 (14 日) 小幅收高，投資人對美國總統川普最新的關稅威脅保持觀望，未有明顯動作，也在本周將迎來重要經濟數據及財報季之際保持謹慎。

美國股市周一(14日)小幅收高(圖：Reuters/TPG)

川普於周末升高貿易緊張局勢，誓言自 8 月 1 日起對歐盟和墨西哥大多數進口商品加徵 30% 關稅，而留給最後一刻達成貿易協議的時間已經不多。

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歐盟延長了報復性措施的暫停至 8 月初，仍保留談判達成協議的希望。白宮表示，目前與歐盟、加拿大和墨西哥的談判仍在進行中。

儘管新聞標題不斷，但投資人反應平淡，已對川普一連串的關稅威脅與他經常的臨時轉向感到麻木。

近期即使川普不斷揮舞關稅大棒，市場仍表現強勁，上周標普 500 與那斯達克綜合指數雙雙創下歷史新高。

川普政策的實際影響將在本周逐漸浮現，市場將迎來多項美國經濟狀況的報告。

第二季財報季將於周二揭開序幕，華爾街幾家大型銀行將公布業績。同日也將公布最新的消費者物價數據，市場預期 6 月通膨有所上升，因企業開始將廣泛關稅成本轉嫁至消費者。周三將公布生產者與進口物價報告，可望提供供應鏈壓力的新線索。

不過，川普的關稅言論仍對原油價格產生影響。川普威脅對購買俄羅斯石油的國家加徵關稅，可能對全球能源供應產生連鎖效應，美國原油價格應聲下跌 2.2%。這導致能源類股下挫，成為標普 11 大類股中表現最差的一群。

比特幣首次突破 12 萬美元大關，帶動加密貨幣相關股票上揚。Coinbase(COIN-US) 與 MicroStrategy(MSTR-US) 股價皆走高。

投資人也關注白宮與聯準會 (Fed) 之間的緊張關係。白宮經濟顧問 Kevin Hassett 周末表示，川普可能有理由解雇 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)，因美國央行總部裝修成本超支。

儘管市場幾乎已排除 7 月降息的可能性，但根據 CME FedWatch 工具，9 月降息的機率約為 60%。

美股周一 (14 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 88.14 點，或 0.2%，收 44,459.65 點。

那斯達克指數上漲 54.8 點，或 0.27%，收 20,640.33 點。

S&P 500 指數上漲 8.81 點，或 0.14%，收 6,268.56 點。

費城半導體指數下跌 49.57 點，或 0.87%，收 5,646.72 點。

NYSE FANG + 指數上漲 47.33 點，或 0.32%，收 14,856.44 點。

能源類股下挫，成為標普 11 大類股中表現最差一群 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 0.48%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.2%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.76%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.06%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.3%。

台股 ADR 多收跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.72%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.02%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.8%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.18%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 預計 9 月發表 iPhone 17 系列，知名爆料人士 Sonny Dickson 於社群平台分享一組據稱為 iPhone 17 系列鏡頭保護蓋照片，揭露即將登場的 iPhone 17 Pro 傳出將加入一款全新「橘色」版本，引發熱烈討論。

星巴克 (SBUX-US) 宣布自 10 月起，公司員工每周須進辦公室工作 4 天，比現行的 3 天多一天。不願配合的員工可選擇參與「一次性自願離職計畫」並獲得現金補償。執行長 Brian Niccol 表示，此舉是為協助公司轉型並重振美國市場低迷的銷售表現。

AI 程式新創 Cognition AI 同意收購 Windsurf 剩餘資產，金額未公開。此前 Google 剛以 24 億美元挖走 Windsurf 核心團隊和技術授權。讓這家原本要賣給 OpenAI、高達 30 億美元的交易破局。

Waters(WAT-US) 股價下跌，該實驗室設備製造商同意與競爭對手 Becton, Dickinson and Company(BDX-US) 的生物科學與診斷部門合併，交易金額為 175 億美元。

華爾街分析

Glenmede 投資策略與研究主管 Jason Pride 表示，「若說有什麼在壓抑市場，那大概就是從 4 月以來市場已經有一波不錯的漲幅了。」

他指出，儘管起初市場擔憂川普的關稅政策會傷害美國經濟，但目前已實施的關稅與上周通過的經濟立法可望相互抵消，使投資人對經濟成長的前景更具信心。

GDS 財富管理公司投資長 Glen Smith 表示，「接下來幾周，市場的重大關鍵是：企業財報是否強勁到足以壓過仍在背景中的關稅問題，」「目前為止，市場已能承受關稅相關新聞，更專注於財報與經濟韌性。」

Bespoke Investment Group 創辦人 Paul Hickey 指出，「若初期財報結果引發溫和賣壓，我一點也不會意外，」「接下來幾周正值季節性較弱時期，要再出現漲幅會比之前更難，因目前對財報的預期門檻已經很高。」

但 Hickey 表示，分析師整體仍保持樂觀。唯一出現獲利預估下修動能的板塊是公用事業類股，儘管如此，這樣的動能「非常輕微」。

他補充道，「對大多數板塊來說，以及整體市場而言，我們看到的正向獲利預估修正仍多於負向修正。」