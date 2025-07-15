輝達將恢復向中國銷售H20晶片 華爾街日報：美國釋善意

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-15 11:21

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輝達將恢復向中國銷售H20晶片。（圖：Shutterstock）

黃仁勳表示：「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售 H20。我非常期待能很快發貨 H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」

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美國政府今年 4 月決定禁止輝達向中國市場銷售 H20 晶片。H20 晶片是輝達為遵守美國出口限制而推出，專為中國市場設計的 AI 加速器。

H20 晶片基於輝達 Hopper 架構，擁有 CoWoS 先進封裝技術。H20 更適用於垂類模型訓練、推理，無法滿足萬億級大模型訓練需求，整體性能略高於 910B。

上周黃仁勳與美國總統川普見面後，周三預定出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式，且《華爾街日報》披露，他計劃在北京期間拜會中國高階官員。

《華爾街日報》指出，這項批准可視為美國在與中國貿易談判中展現善意的姿態，取得晶片和先進技術一直是中國談判代表的首要訴求。