輝達將恢復向中國銷售H20晶片 華爾街日報：美國釋善意
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳周二（15 日）在接受《央視》採訪時宣布，輝達將恢復向中國銷售 H20 晶片，且《華爾街日報》披露，他計劃在北京期間拜會中國高階官員。
黃仁勳表示：「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售 H20。我非常期待能很快發貨 H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」
美國政府今年 4 月決定禁止輝達向中國市場銷售 H20 晶片。H20 晶片是輝達為遵守美國出口限制而推出，專為中國市場設計的 AI 加速器。
H20 晶片基於輝達 Hopper 架構，擁有 CoWoS 先進封裝技術。H20 更適用於垂類模型訓練、推理，無法滿足萬億級大模型訓練需求，整體性能略高於 910B。
上周黃仁勳與美國總統川普見面後，周三預定出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式，且《華爾街日報》披露，他計劃在北京期間拜會中國高階官員。
《華爾街日報》指出，這項批准可視為美國在與中國貿易談判中展現善意的姿態，取得晶片和先進技術一直是中國談判代表的首要訴求。
據《彭博》報導，Union Bancaire Privee 常務董事 Vey-Sern Ling 認為，輝達恢復向中國出售 H20 晶片，當然是好事，這不僅對輝達有利，對整個人工智慧半導體供應鏈有利，對美中關係也是一個好的發展。
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