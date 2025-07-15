鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-15 14:10

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日本執政黨自民黨及其執政聯盟夥伴公明黨正面臨一場可能改變日本政治格局的關鍵選舉。多份日媒民調顯示，執政聯盟在本周日 (20 日) 參議院選舉中恐失去多數優勢，這一結果將對日相石破茂領導的少數政府產生重大影響，尤其當前正值與美國進行貿易談判的關鍵時刻。

日參院選舉在即 多項民調顯示執政聯盟恐失多數優勢 野村：這3件事發生機率越來越大（圖：Shutterstock）

《朝日新聞》最新民調顯示，自民黨將只能贏得約 34 個席位，公明黨則可能獲得約 9 個席次，《共同社》的預測更為悲觀，認為自民黨恐難以達到 40 個席次的目標。這與競選初期民調結果形成鮮明對比，顯示執政聯盟已經明顯失去選舉動力。

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值得注意的是，執政聯盟若想保住參議院多數地位，必須至少獲得 50 個席位，但目前來看這一目標正變得岌岌可危。

周日大選將是石破茂首相面臨的另一個重大政治考驗。去年 10 月，他已經在更具權力的眾議院選舉中遭遇慘敗，失去多數黨地位。此後，他領導的少數政府不得不與反對黨達成預算協議，並與美國總統川普展開長達數月的貿易談判。

分析人士指出，若此次參議院選舉再次失利，將嚴重削弱石破茂的政治地位和談判籌碼。

更令人擔憂的是，美國財長貝森特本周六 (19 日) 訪日參加大阪世博會，而隔天日本選民將前往投票所，這一時間安排也讓選舉結果恐直接影響美日貿易談判的進程。

野村證券周一 (14 日) 出具研究報告示警，若執政聯盟失去多數席位，恐導致石破茂首相辭職、美日貿易談判停滯，並讓日本面臨 25% 的關稅風險。

市場已對選舉可能帶來的衝擊做出反應。野村在報告中指出，若執政聯盟保住多數席位，恐加速日本央行 (BOJ) 升息步伐，推動日元升值並壓制股市，但若失去多數席位，情況將截然不同。石破茂政府很可能辭職，美日貿易談判可能中斷，美國可能將日本進口商品關稅稅率從 10% 提高到 25%，這將直接衝擊日本出口企業的獲利能力。

此外，選舉結果也可能影響日本的財政政策走向。根據野村預測，即便執政聯盟失去參議院多數席位，自民黨和公明黨仍可能透過在下議院的優勢繼續執政，但恐將採取更寬鬆的財政政策，包括提高家庭可支配收入、增加福利、減少社會保險費以及取消臨時汽油稅率等措施。

市場影響方面，野村分析指出，選舉結果將產生複雜影響。政治不確定性和貿易談判中斷可能拖累市場情緒，但財政刺激預期和 BOJ 延後升息有望帶來支撐。具體而言，BOJ 升息時間表可能延後，導致日元貶值，這對出口企業有利但對金融股構成壓力。目前交易員已經開始做空日元，選擇權市場上美元兌日元 (USDJPY) 買權交易量大幅增加