鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-15 09:10

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川普政府近日透過國防部宣布，計劃在未來四年內投入 10 億美元，用於所謂的「攻擊性網路行動」。這筆資金將專注用於提升美國印太司令部在亞太地區的網路作戰能力，其中也包括針對中國的戰略部署。

川普砸10億擴大網路攻擊行動！同步縮減防禦預算引發資安疑慮。(圖：Shutterstock)

這項預算源自美國總統川普的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill），但法案中並未詳細說明「攻擊性網路行動」的具體內容，也未明確哪些具體工具或軟體符合資格。

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根據公開資訊，預算將用於提升美國印太司令部的戰略能力，該司令部在亞太地區開展行動，其中包括美國最大的地緣政治對手中國。

儘管川普擴大網路攻擊預算，但新法案卻同時削減了原本用於網路防禦的 10 億美元預算。此舉正值美國面臨中國等國駭客攻擊風險升高之際，令外界擔憂國家資安防護能力嚴重受損。

川普資安政策遭批「讓國家暴露在攻擊下」

參議院情報委員會資深成員、民主黨參議員懷登（Ron Wyden）公開批評川普政府的做法。他指出，除了削減網路防禦資金外，政府還大幅削弱了美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）的人力與資源。

儘管聯邦法院後來裁定解雇 130 名 CISA 員工為違法，但川普政府僅部分恢復裁撤前的運作規模。

懷登在給《TechCrunch》的聲明中表示：「川普政府大幅削減資安與政府技術預算，導致國家面臨外國駭客的重大威脅。美國政府駭客攻擊的大幅擴張，只會招來報復，並可能殃及無防禦能力的偏鄉醫院、地方政府與企業。」