川普又向鮑爾施壓：他真的很糟糕 美國利率應低於1%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-15 09:49

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近來美國總統川普加大對聯準會（Fed）主席鮑爾的批評力道，周一（14 日）他再次猛烈抨擊鮑爾不降息的決定。

近來美國總統川普加大對聯準會主席鮑爾的批評力道。（圖：Shutterstock）

「我國的聯準會主席很糟糕，真的很糟糕。」川普在白宮表示：「我已經試著對他客氣了，但沒用。」

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川普再次炮轟鮑爾是「榆木腦袋」，並表示利率應該低於 1%。「我國（的利率）應該處於 1%，我國應該低於 1%。」他稱。

美國聯邦資金利率目標區間目前為 4.25%～4.50%，這意味著要想達到川普希望的水準，美國利率至少需要再下調 300 多個基點。

不過，經濟學家認為，利率低至 1% 對美國經濟並非好事，利率要這麼低，通常是對陷入嚴重困境的經濟採取的危機應對措施。在過去二十多年裡，聯準會 1% 的政策利率，往往伴隨高達 6% 甚至更高的失業率。

眼下川普政府和鮑爾正在就聯準會總部的昂貴裝修展開新一輪交鋒，這也為川普對鮑爾口誅筆伐開闢新戰線。

上個月在國會參議院銀行委員會聽證會上，南卡羅萊納州共和黨參議員斯科特向鮑爾質詢聯準會總部裝修開支情況。鮑爾回應，沒有 VIP 餐廳，沒有新大理石，沒有專用電梯，沒有新水景，沒有蜂箱，也沒有屋頂露台花園。

他承認翻新成本超支，但他反駁項目過於奢華的說法。

美國管理和預算辦公室主任沃特上周抨擊鮑爾嚴重管理不善，並暗示鮑爾在聯準會總部翻修方面誤導了國會。

本月初，美國聯邦住房金融局局長普爾特聲稱鮑爾在 6 月 25 日的國會參議院聽證會上作了不實陳述，認為這足以構成解除鮑爾職務的正當理由，並呼籲國會展開調查。