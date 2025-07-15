鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-15 13:10

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美國總統川普政府原先擬定的大規模裁撤聯邦公務員計畫出現轉變。美國人事管理局資深顧問彼得斯（Noah Peters）在聯邦法院聲明中指出，「一些機構目前不打算繼續」執行裁員計畫。

川普政府裁員政策急轉彎！多部門暫緩裁撤計畫。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，彼得斯表示，由於川普政府上任初期推動優退獎勵與鼓勵提前退休，加上自然人員流動，使多個聯邦機構重新評估是否還需進行裁員。他未具體說明哪些部門調整政策。

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這並非川普政府首次調整裁員計畫。早在今年 7 月，美國退伍軍人事務部（VA）就已將原預定裁撤的 8 萬人縮減為 3 萬人。

自美國總統川普 1 月上任以來，推動針對 230 萬名聯邦文職人員的機構改革，並由億萬富翁馬斯克領導「政府效率部」（Department of Government Efficiency）。

據《路透》統計，截至 4 月底，已有約 26 萬名聯邦員工因裁撤、提前退休或自願離職而離開職位。

作為改革的一部分，川普政府今年 2 月曾要求各機構擬定大規模裁員藍圖，但該命令引發聯邦員工工會反彈。舊金山地方法官伊爾斯頓（Susan Illston）在 5 月裁定，總統須經國會同意後方可實施此類大規模人力調整。