美關稅大棒襲來！歐盟火速牽手印尼破局 加拿大重啟與英談判、加快推進與東協貿談

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-15 07:10

‌



在美國總統川普關稅政策的強力衝擊下，歐盟正以前所未有的急迫感推動貿易多元化戰略，上周日 (13 日) 與印尼在布魯塞爾就推進全面經濟夥伴關係協議達成政治共識，這一突破性進展恰逢美國向歐盟揮舞關稅大棒的關鍵時刻。

美關稅大棒襲來！歐盟火速牽手印尼破局 加拿大重啟與英談判、加快推進與東協自貿談判（圖：Shutterstock）

川普上周六 (12 日) 在致歐盟的信函中宣布，自 8 月 1 日起將對歐盟輸美商品加徵 30% 的關稅，此舉猶如在全球貿易體系投下一枚震撼彈。

‌



歐盟執委會主席范德賴恩在共同記者會上意味深長地表示：「在一個動蕩的世界中，這就是夥伴關係的力量。在艱難時期，一些國家選擇向內收縮，走向孤立和分裂。」此言被外界普遍視為對川普政府單邊主義行徑的間接批評。

印尼總統普拉博沃則明確肯定歐盟作用說：「東南亞，尤其是印尼，認為歐洲在維護全球穩定方面發揮著非常重要的作用。」雙方領導人的表態反映出在貿易保護主義抬頭背景下，新興經濟體與發達經濟體抱團取暖的現實需求。

值得關注的是，歐盟正以「組合拳」方式應對貿易變局。歐盟執委會負責潔淨能源轉型的副主席 Teresa Ribera 周一 (14 日) 宣布，將延長美國貿易反制措施的暫停期限至 8 月 1 日，為談判爭取緩衝時間。

德國 ifo 經濟研究所專家 Andreas Baur 指出，歐盟應將貿易衝突控制在佔全球貿易 15% 的美國市場，同時透過南方共同市場、印度等新雙邊協定維護剩餘 85% 的貿易份額，這種「分而治之」的策略顯示出歐盟的戰略智慧。

在具體操作層面，歐盟與印尼的談判聚焦商品免關稅准入，將為印尼棕櫚油等產品開啟廣大的歐洲市場。同時，歐盟正加速與加拿大、日本等受美關稅影響國家的協調。

歐洲經濟研究智庫布魯蓋爾研究所研究員 Jacob Funk Kirkegaard 預測，主要經濟體可能聯合反制川普關稅政策，形成更強大的談判陣營。

放眼全球，貿易格局重塑已呈現星火燎原之勢。加拿大總理卡尼呼籲建構新秩序，外長阿南德加快推進與東協的自貿協定談判。英相施凱爾則重啟與加拿大貿易談判，並力推加入 CPTPP 以降低對美依賴。

此外，拉美國家也出現整合跡象，巴西與墨西哥計畫深化貿易協定，區域經濟整合進程明顯加速。

政治風險研究和諮詢公司「歐亞集團」歐洲區常務董事 Mujtaba Rahman 指出，川普正透過製造不確定性迫使貿易夥伴讓步，他的關稅政策徹底改變了遊戲規則」。

在此背景下，歐盟執委會主席范德賴恩說：「我們需要探索在太平洋地區與其他國家合作的深度和廣度。」她的這番表態預示著歐盟貿易版圖重構將向亞太地區深度延伸。