鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-15 06:00

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英國議會商業和貿易委員會近日對跨境快時尚電商希音 (SHEIN) 試圖透過修改英國上市規則以加速其在倫敦證交所上市進程的做法發出嚴厲警告，該委員會明確表示，任何為希音放寬披露規則的舉動都將損害英國上市制度的完整性 "，此舉引發市場對金融監管嚴肅性的廣泛討論。

快時尚巨頭希音上市博弈升級！英國議會怒批破壞規則 在港上市將成救命稻草？（圖：Shutterstock）

知情人士透露，希音已秘密向香港證交所提交上市申請，這項策略普遍被視為向英國監管機構施壓的手段。希音創辦人仍堅持優先考慮倫敦上市，但面臨中英兩國監管機構的雙重壓力。

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值得注意的是，希音在香港的申請可能只是其談判籌碼，而非真正的上市目的地。

香港為了吸引希音上市做出了多項政策讓步，今年 5 月推出的「科企專線」政策允許企業以保密形式提交招股書草案，這讓希音得以規避公開審查初期的輿論壓力。

儘管希音研發投入不足 5%，嚴格來說不符合「科技企業」定義，港交所仍默許希音透過「供應鏈數位化概念」獲得特殊通道。

此外，港交所將二次上市市值要求大幅降低，並允許雙重上市股票在美退市後自動轉為香港主要上市。

這些政策調整引發市場爭議。投行機構華揚資本旗下「董秘俱樂部」指出，希音的技術壁壘難以達到「科企專線」標準，認為這是監管層為保護產業安全而採取的特殊安排。港交所也放寬了對 VIE 架構的限制，並與中國證監會建立跨境監管協調機制，在資料安全審查方面採取更務實態度。

從希音的戰略佈局來看，歐洲市場尤其是英國和西歐地區是希音成長最快的核心區域，在倫敦上市不僅能提升品牌在歐洲市場的認知度與信任度，也能幫助希音更直接應對歐盟日益嚴格的數位服務、環保法規等監管要求。同時，倫敦作為全球金融中心，能為希音帶來更廣泛的國際投資者基礎。

然而，希音面臨急迫的上市壓力。儘管公司資產負債表顯示擁有約 120 億美元現金，但其估值已從 2022 年巔峰期的近千億美元，目前大幅縮水至 600-700 億美元區間。

更令人擔憂的是，希音營收成長連 4 年下滑，從 2020 年的 211% 降至 2023 年的 40%，老股東正面臨退出壓力，這可能是推動希音加速上市進程的關鍵因素。

英國議會商業和貿易委員會的警告表明，希音恐難以如願獲得規則豁免。這場跨國上市博弈的結果，不僅關乎希音自身的發展前景，也將對全球資本市場規則制定產生深遠影響。