貿易戰燒到企業錢包 進口商增持現金、找銀行當「庫存保姆」
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周一 (14 日) 報導，川普關稅戰持續升溫，進口商紛紛調整策略因應關稅威脅。從零售業到汽車、醫藥公司，企業普遍增持現金並將庫存移出帳面，透過供應鏈金融等工具管理風險。富國銀行 (WFC-US) 數據顯示，相關融資需求成長 5-10%。
「持有現金是好事，」富國銀行全球供應鏈與貿易銷售部門主管 Jeremey Jansen 表示，「不確定性很高，分銷商或製造商都面臨延長付款期限的巨大壓力。」
關稅延後實施讓企業鬆了一口氣，趁機調整庫存和現金。但若 8 月前未達成貿易協議，關稅暫緩措施將到期。
從大型零售商到汽車零件店和製造商，成品及原料買家都利用關稅暫緩期間增加進貨。但貨物到了之後，企業不急著賣，而是先拿去跟銀行做金融操作。
「供應鏈金融」運作模式是：貨物出貨後產生發票，進口商將發票送至合作銀行，由銀行支付供應商，進口商再依約定時間償還銀行。「我們把資金直接投入供應鏈中間，」Jansen 說。
醫療業成新興客戶
零售業傳統上是此類融資客戶，但醫療保健公司成為新興需求來源，因為美國總統川普威脅對該行業海外供應鏈課徵針對性關稅。
「我們看到醫療保健業對供應鏈金融有顯著興趣，」Jansen 表示，「包括藥廠、經銷商和藥品福利管理公司。這個行業大量海外製造，關稅不確定性相當高。」
6 月份從中國進口的商品，銀行代付需求保持穩定而非增加，因為企業今年第一季已經大量進貨。但隨著川普上周又對亞洲各國加稅，特別是越南關稅調高，現在銀行密切關注越南、南韓、馬來西亞、泰國和印尼的進口融資狀況。
將庫存移出帳面
進口高關稅商品的企業可透過第三方 (如銀行) 支付庫存費用，讓第三方成為實際貨主並代為儲存，將庫存移出帳面。進口商再依約定時間支付產品和倉儲費用。
Citizens Bank 貿易及供應鏈金融主管 Jonathan Heuser 表示：「進口商對庫存融資興趣增加。大型跨國企業可能持有更多庫存，他們希望釋放相關營運資金。」
ITS Logistics 營運長 Josh Allen 說，將庫存推出資產負債表的做法 (通常稱為「供應商管理庫存」) 在汽車和建築業也很常見。「這釋放了進口商現金流，第三方透過倉儲和回售賺錢，對策略夥伴是雙贏。」
貿易回升但仍謹慎
Heuser 表示，年初川普威脅要加稅，美國與亞洲國家貿易大幅萎縮，但最近關稅暫緩實施，貿易量開始回升。不過各國復甦情況不同：中國貿易量雖有起色但仍很慘淡，印度和越南恢復得比較快。
不過企業還是很保守。Heuser 說，客戶都在觀望，等情況穩定一點才願意大動作調整供應鏈。
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