鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-14 14:40

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美國總統川普正將「轉運 (Transshipping)」問題作為其最新貿易策略的核心，此舉旨在應對被指控用以規避貿易壁壘的行為，特別是來自中國的產品。

川普欲擴大「轉運」定義 全球供應鏈恐迎巨變(圖:shutterstock)

川普已宣布與越南達成協議，但特別點名「洗產地」的轉運行為，並稱將此類產品的關稅加倍，並在近期致 20 多個貿易夥伴的信函中納入相關措辭，包括對歐盟和墨西哥加徵 30% 關稅的警告。

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傳統上，轉運定義為貨物在第三國中轉，而其「原產地」及關稅稅率仍歸於起始國。然而，當貨物在第三國進行「實質轉型 (substantial transformation)」後，其原產地便會改變。許多人認為，這正是中國貨運公司多年來一直在利用的漏洞。

川普政府正尋求一種更精確且嚴格的轉運處理方法。國際貿易律師指出，川普可能傾向於擴大轉運的定義，使得即便是在越南組裝的產品，只要「含有一定比例的中國成分」，也可能被徵收更高的關稅。

這可能是一項重大變革，依中國成分門檻設定，恐影響大量產品。

儘管白宮官員強調此定義將逐國協商，不太可能畫出一條普遍界線，但中國商務部已警告，若協議切斷其供應鏈，中方將採取「堅決反制措施」。

貿易專家指出，這項措施的影響將不僅限於亞洲，對全球任何兩個關稅稅率不同的貿易夥伴都可能產生深遠影響。供應鏈物流公司 Flexport 的執行長 Ryan Peterson 預測，這些潛在的重大變化將使全球貿易合規性變得無比複雜且昂貴，甚至可能「肯定會被訴訟」。

對轉運問題的關注並非單一政府立場，前拜登政府的貿易官員也認為，這是一個跨越多屆政府的兩黨共識，涉及對商品是否「本質上是偽裝的中國產品」的擔憂。

例如，美國與英國的鋼鐵協議中，便採取了嚴格的「熔煉澆鑄 (melt and pour)」原產地標準，即看鋼鐵最初在哪裡熔化並澆鑄成形。