〈房產〉6月全台個人房地合一稅42.6億元年減35% 新北蟬聯繳稅王

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-14 14:47

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根據財政部最新數據，2025 年 6 月全台個人房地合一稅為 42.6 億元，月減 14%，比去年同期少 35%。觀察七大都會區的表現，七都都呈現年減的衰退趨勢，新北市年減 2% 最少，顯示房市交易熱度仍無明顯回溫。其中，新北市繳出 11.6 億元，繼續蟬聯全台第一，連續四個月都贏過台中，榮登「繳稅王」。

6月全台個人房地合一稅42.6億元年減35% 新北蟬聯繳稅王。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，去年上半年因房市交易火熱，房價持續上漲，房地合一稅稅收自然也創新高。數據顯示，今年上半年 1-6 月全國個人房地合一稅合計為 237 億元，對比去年上半年的 293 億元，年減 19%，僅新北市逆勢年增 12%，其餘六都的稅收皆呈現年減現象，也反映出房市景氣轉冷的趨勢，短期內恐怕很難再創新高紀錄。

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細看各縣市今年 6 月的稅收數據，新北市為 11.6 億元、年減 2%；台北市 5.7 億元、年減 17%；台中市 5.5 億元、年減 49%；高雄市 5.3 億元、年減 49%；桃園市 5.0 億元、年減 46%；台南市 2.2 億元，年減 48%；新竹縣市則為 2.7 億元，年減 54% 最多。