〈房產〉台北市逾四成屋主為銀髮族 恐面臨「人屋雙老」的三大問題

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-11 15:56

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全台邁入高齡化社會，持有資產者也多為銀髮族。房仲業者分析財政部資料，台北市 2024 年繳納房屋稅、地價稅者，分別有 44.6%、41% 的屋主與地主為年齡超過 65 歲的高齡者，占比是全台最高。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，隨著國內老年化趨勢難以逆轉，都會區又由於都更緩步而平均屋齡日益上升，研判未來北市將面臨「人屋雙老」的危機。

台北市逾四成屋主為銀髮族 恐面臨「人屋雙老」的三大問題 。(鉅亨網記者張欽發攝)

根據財政部數據，2024 年房屋稅高齡納稅人達 413 萬戶，占全體納稅人比率 35.5% 創新高；其中，觀察六都數據，台北市 2024 年所有屋主中，有 44.6% 年齡超過 65 歲，占比冠居全台。另據地價稅統計，2024 年地價稅高齡納稅人也達 354 萬戶，占全體納稅人比率達 33.2%；其中，台北市 2024 年所有繳納地價稅者，也有 41% 的地主為高齡者，同樣占比是全台最高。

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大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，隨著國內進入高齡化社會，且少子化趨勢亦難以扭轉，造成 65 歲以上人口持續增長，而這類「戰後嬰兒潮世代」族群，多已邁入退休年齡，並已累積一輩子積蓄，因此手頭資金充足，可負擔北市高房價；另外，北市長輩若是早期即已入手不動產，如今由於房價高漲，加上房地合一稅、遺產稅等稅賦負擔，讓不少家庭延後資產傳承時機；同時，北市高房價影響之下，資金較顯不足的年輕首購族群買不進北市門牌房產，紛紛「脫北」外移至其他縣市，種種因素之下，讓北市屋主、地主都呈現高度老年化。

徐佳馨分析，根據內政部統計，截至今年第一季為止，台北市平均房屋稅籍住宅類平均屋齡已達 38 年，加上高齡者擁屋、擁地比例又是全台最高，未來面臨人屋皆老，將面臨幾項難題，一是由於高齡者對於繁瑣重建程序卻步，或是考慮到搬遷等問題，種種因素都讓都更整合難度上升。