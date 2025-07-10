〈房產〉資深大樓找新出路 連鎖旅店租舊大樓搶占旅宿市場

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-10 11:39

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搶攻全台旅遊商機，旅宿集團已事先布局，根據實價登錄資料，今年 4 月，「百橙橙居」分別以月租 125 萬元以及 58 萬元，在台中的中港商圈和高雄捷運美麗島站附近，租下屋齡已逾 30 年的整棟建物，坪數逾千坪，旅宿業者的擴張需求，也成老大樓的新出路。

今年4月「百橙橙居台中」在中港商圈承租整棟建物經營旅店。 (圖：台灣房屋提供)

而在今年同月「台中香富大飯店」業者則以每月 121 萬元，續約承租屋齡 29 年的整棟飯店，且之後每兩年的月租金調整為 124 萬、128 萬。此外，新北三重的「丰居旅店微風館」，去年亦以每月 210 萬元租金，承租鄰近捷運三和國中站的 3 千多坪建物，為近年雙北規模最大的租賃飯店案。

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台灣房屋三重幸福加盟店店東黃翔琳指出，三重的旅館飯店，最佳的競爭優勢就是和台北市中心的距離近，且價位中等，對商務型、或講究高性價比的旅客而言，頗具誘因。因此業者租下經營的大樓，雖然不乏高屋齡，但租金也相對實惠，且選址緊鄰捷運或車站周邊，交通便利性高，能快速增加住房率。再者，租客多為具規模的連鎖品牌業者，透過整修與空間規劃，輔以裝潢視覺年輕化，快速搶佔市場。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然國旅人潮有些微衰退，不過根據交通部統計，今年第一季來台旅客人數達 213 萬人，年增近 8 萬人，顯示台灣觀光業仍持續成長。許多連鎖旅宿業者也蓄勢待發，包括承億集團今年也承租閒置逾 20 年的新竹巨城「旅館大樓」，預計 2027 年第四季試營運。

張旭嵐指出，由於旅遊競爭激烈，消費者喜新厭舊，不擅品牌戰的地區型、傳統飯店業者，正面臨市場考驗，因此有不少具備裝修，或科技系統背景的年輕團隊，跨足旅宿業，透過標準化流程管理，善用連鎖品牌效益，承租舊大樓經營，以輕資產方式，快速拓展市場，是目前競爭激烈的旅宿，較能突破重圍的品牌策略方式。

除了旅宿業者看準低租金和地段價值之外，房東也樂享租金收益。進一步觀察買賣交易資料，「台中香富大飯店」的房東於 10 多年前以 1.45 億元購入該棟飯店建物，隨著租金逐年成長，換算如今的投報率已高達 10-10.6%；而高雄捷運鹽埕埔站附近的一處商旅，於 2023 年以 2.28 億元拍出，去年 6 月「嬉月地景酒店」則以每月 75 萬元承租，換算投報率約 4%。