鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-13 15:40

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儘管美股本週以小幅下跌收場，但投資人將目光聚焦於即將於下週全面啟動的財報季，預期企業若交出亮眼財報，有望再次點燃美股漲勢。

美股財報季將登場！投資人看好、可望推動標普500再創新高。(圖：Shutterstock)

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關稅與政治干擾下 美股展現韌性

《巴隆》指出，標普 500 創高同時週線下跌的情況並不常見。尤其在本週市場面臨多項利空消息，如美國考慮對巴西課徵 50% 關稅、對加拿大課 35%，以及川普陣營對聯準會（Fed）主席鮑爾的施壓，仍僅出現溫和下跌，顯示投資人情緒尚屬穩定。

今年截至目前，標普 500 已上漲 6.4%，自 4 月低點反彈幅度更達 26%。目前標普 500 的預期本益比已達 22.4 倍，為過去三年來最高，反映市場對未來企業獲利仍具高度信心。

然而在高估值之下，若即將公布的財報因關稅或其他因素不如預期，美股可能面臨更大波動壓力。

盈餘預估仍具空間 財報不易失望

不過市場分析指出，財報季的表現大概率不會令人失望，因為目前市場預期本身不算高。

根據 FactSet 數據，分析師預期標普 500 的銷售額將年增 3.8%，而亞特蘭大聯邦儲備銀行的 GDPNow 工具預計今年第二季美國經濟成長率為 2.8%，加上略高於 2% 的通膨率，銷售成長目標仍然比較現實。

銷售額的成長疊加股票回購，是分析師預期標普 500 指數每股獲利將成長 5%，達到 62.59 美元的主要原因。

更重要的是，這些獲利預測可能偏於保守。自川普 3 月底宣布新關稅政策以來，企業整體盈餘預期已被下調 4%，特別是工業與零售等受關稅影響的板塊下修幅度較大。

不過德意志銀行策略師指出，市場已開始「為盈利超預期向 5% 的歷史均值回歸鋪路」。

財測成股價關鍵 正向預期帶動反彈

《巴隆》指出，在這一輪財報季中，企業給出的財測指引可能比實際財報本身更具市場影響力。若因不確定性因素導致企業不給預測，或預期偏向保守，可能引發股價下修。

Bycoff Group 資產管理公司執行長 Doug Bycoff 指出：「達美航空的表現正是一個好例子。第三季航空需求改善，為股價帶來上行動能。」

AI 投資加持 科技股仍是支撐主力

此外，科技巨頭在 AI 領域的大規模投資，也為美股提供新動能。微軟 (MSFT-US) 預估本季資本支出將達 175 億美元，年增 26%，主要投入於資料中心與 AI 基礎建設，將帶動輝達等供應鏈受益。

Raymond James 策略師 Tavis McCourt 表示：「我們仍在不計代價地發展 AI。相關公司在此過程中處於有利地位，」代表 AI 支出仍將是推升企業營收與股價的關鍵力量。

高估值非壞事 歷史數據給市場信心

雖然市場估值偏高，但歷史數據顯示仍具上漲潛力。道瓊斯數據指出，當標普 500 本益比超過 22 倍時，未來三個月平均仍有 4.6% 的漲幅，尤其是在 4 月、7 月與 10 月的財報旺季期間更為明顯。

綜上所述，企業財報表現仍是美股能否持續上漲的關鍵因素。只要基本面穩健、盈餘持續成長，即使處於高估值環境，美股市場仍有機會延續漲勢。