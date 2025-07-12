鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-12 17:10

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儘管美國總統川普推動的高關稅政策成為全球經濟關注核心，歐盟與中國之間緊張的貿易關係卻沒有像專家預期的會降溫，而是持續升溫。

川普關稅未促歐中聯手！分析師：歐盟與中國貿易關係「相當糟糕」。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，雙方近期互相指控不公平貿易行為，並採取報復性關稅措施，使歐中貿易局勢陷入近年最嚴重的對立。

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近日歐盟禁止中國企業參與公共醫療設備標案，而中國也隨即對歐洲相關產品祭出進口限制。此外，中國早前已警告的對歐洲白蘭地課稅政策，也於本月正式生效，促使雙方貿易矛盾迅速升高。

歐盟與中國關係由機會變為風險

法國國際關係研究所（Ifri）亞洲中心主任 Marc Julienne 表示，總體而言，歐盟與中國的貿易關係目前「相當糟糕」，歐中貿易關係已從合作機會轉變為高度風險。

Mercator 中國研究所高級分析師 Grzegorz Stec 則指出，歐盟與中國的關係面臨許多挑戰和風險，這些挑戰和風險往往與雙方的經濟立場衝突有關。

Stec 稱，中國過剩的產能正在加劇出口壓力，與歐盟欲保護本土產業的政策方向形成根本衝突。

目前，中國經濟正面臨產能與需求之間的缺口。中國經濟也在努力應對成長乏力的問題，而長期以來推動經濟成長的出口，在全球貿易緊張局勢和需求下降的背景下也面臨壓力。

Julienne 也指出了一系列使中歐關係變得棘手的擔憂，包括在中經營的外國公司面臨的日益嚴峻的環境，以及歐洲不斷擴大的貿易逆差。

Julienne 還表示，中國對歐洲白蘭地加稅，是對歐盟早前針對中國製電動車徵收關稅的報復行為，顯示中國正透過「武器化貿易」向歐盟施加壓力。

去年，歐盟開始對中國製造的電動車徵收關稅，中國隨後開始調查歐洲白蘭地進口，因為中國製造的電動車對歐洲製造的替代產品構成了激烈的競爭。

歐盟、中國關係未因川普關稅戰轉向

Julienne 指出，儘管川普對中歐皆發動高關稅戰，理論上應能促使歐中聯手抗美，進行談判和妥協，以便在美國關稅戰中最大限度地利用彼此的貿易關係，但這樣的合作至今未實現。

ESSEC 地緣政治與商業研究所高級研究員 Jean-Marc Fenet 表示，失敗的原因之一可能是因爲，中國自認在對美貿易戰中占上風，因此對與歐盟合作意願有限。

Fenet 補充說，中國現在更擔心的是，歐盟會接受美國政府在貿易談判期間強加的反中路線。

在最初的急劇升級和緊張的談判之後，中美兩國於 6 月確認了一項貿易框架協議，其中包括圍繞備受爭議的稀土和技術法規的條款。

今年早些時候，作為對美國初步關稅的回應，中國也對通常用於汽車、國防和能源領域的幾種稀土元素和磁鐵實施了出口限制。

歐盟強化貿易防線 歐中峰會前景黯淡

Stec 認為，中國和歐盟之間懸而未決的貿易爭端「不太可能找到解決方案」，而是還會有更多問題出現。產能過剩和貿易轉移問題，加上中國方面願意利用稀土出口管製作為電動車關稅談判的籌碼，都預示著未來將出現更多動盪。

此外，Stec 還說，歐盟為增強自主權而採取的措施，以及中國試圖阻止這些舉措，也可能導致緊張局勢。

Fenet 也支持此看法，並補充說，歐盟委員會立場的顯著強硬，以及近年來其所配備的保護工具的威力不斷增強，使雙方摩擦可能加劇，正如最近針對中國醫療設備採取的措施所表明的那樣。