川普關稅奏效！美國6月預算出現270億美元盈餘 創2017年來新高

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-12 15:30

‌



就在美國總統川普簽署《大而美法案》（Big Beautiful Bill）一週後，美國政府迎來正面財政消息。2025 年 6 月美國政府預算盈餘達 270 億美元，這是自 2017 年以來首次單月盈餘，令市場和分析師驚訝。

川普關稅奏效！美國6月預算出現270億美元盈餘。(圖：Shutterstock)

根據美國財政部公布數據，經濟學家原預測 6 月將出現 415 億美元赤字，結果卻因關稅收入大幅增加，逆勢轉為盈餘。

‌



2025 年 6 月，海關關稅總額達 270 億美元，比 5 月的 230 億顯著增長，與 2024 年同期相比更是暴漲 301%。

川普政府自 4 月起實施全面性 10% 進口關稅及針對特定國家的對等關稅後，至今已帶來顯著財政效果。2025 年至今，美國政府共收取約 1130 億美元關稅，較去年同期成長高達 86%。

然而，儘管美國 6 月財政數據亮眼，整體財政狀況仍充滿挑戰，2025 財政年度的累計預算赤字已突破 1.34 兆美元。

其中，國債利息支出成為最大財政壓力來源之一。單在 6 月，淨利息支出就高達 840 億美元，累計至今已達 7490 億美元，成為僅次於社保的第二大聯邦支出。預計美國整個財年的利息支出將達到 1.2 兆美元。