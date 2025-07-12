中國與東協升級自貿協定！王毅：10月提交領導人審議

中國外交部長王毅於週六（12 日）宣布，中國與東南亞國家協會（東協、ASEAN）已就升級版自由貿易協定達成共識，預計將於今年 10 月提交雙方領導人審議，代表中國與東協經貿關係邁入新階段。

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根據中國外交部發布的聲明，王毅在出席吉隆坡的東亞峰會後指出，雙方已共同制定為期五年的行動計畫，涵蓋 40 多個合作領域。