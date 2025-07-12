中國與東協升級自貿協定！王毅：10月提交領導人審議
鉅亨網編譯莊閔棻
中國外交部長王毅於週六（12 日）宣布，中國與東南亞國家協會（東協、ASEAN）已就升級版自由貿易協定達成共識，預計將於今年 10 月提交雙方領導人審議，代表中國與東協經貿關係邁入新階段。
根據《路透》報導，此次「自由貿易區 3.0 版」自 2022 年 11 月啟動談判，並於 2025 年 5 月完成磋商。新版協定將涵蓋數位經濟、綠色經濟以及供應鏈連結等重點領域。
根據中國外交部發布的聲明，王毅在出席吉隆坡的東亞峰會後指出，雙方已共同制定為期五年的行動計畫，涵蓋 40 多個合作領域。
在安全合作方面，王毅強調，中國與東協達成共識，將力求於 2025 年完成《南海行為準則》磋商。該準則是一套旨在管控南海爭端的指導方針，對於穩定南海局勢具有關鍵意義。
南海目前為中國與越南、菲律賓、馬來西亞等東協成員國的主權爭議熱點。
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