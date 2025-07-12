鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-12 13:30

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越南看似是繼英國之後，第二個與美國達成關稅協議的國家，但近日卻爆出重大爭議，認為越南可能被美國總統川普「暗算」了。

川普與越南還沒談好關稅？牛彈琴：越南被美國暗算了。(圖：Shutterstock)

具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」表示，種種跡象顯示，越南可能在關稅談判過程中遭到川普的突襲式「加稅暗算」。他表示，川普單方面宣布美越關稅條件，導致雙邊貿易關係面臨嚴重不確定性。

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「牛彈琴」指出，儘管美越雙方於今年 4 月展開關稅談判，但至今未對外公布具體條款。越南政府始終保持低調，未公開細節。

反觀川普則在 7 月 2 日於社交平台突然宣布，美國對越南出口商品課徵 20% 的關稅，對通過越南轉口的商品課徵高達 40% 的關稅，而越南出口至美國則享有零關稅待遇。此舉立即引發外界對公平性的質疑。

越南原本預期美國關稅僅約 11%

「牛彈琴」引述《Politico》報導指出，越南談判代表原本預期美方關稅僅約 11%，卻遭川普臨時提高至 20%，這讓越南方面感到震驚，因為「越南談判代表實際上從未接受 20% 的稅率」。

更令人錯愕的是，根據「牛彈琴」，這項變動並未經越南共產黨中央總書記蘇林同意。甚至連部分美方人員也對這項突然變更感到震驚，川普似乎「川普暗算了所有人」。

越南政府對川普的舉動表達「驚訝、失望與憤怒」。白宮則出面否認突襲加稅的說法，稱越南早已知悉條件。

一位匿名白宮官員則表示，不存在川普臨時加稅的問題，越方在通話前就已經知道最高稅率。他說：「我的理解是，雙方貿易團隊差不多談定了，最後由雙方領導人拍板定案。」

然而，美國歐巴馬政府時的副貿易代表溫迪 · 卡特勒（Wendy Cutler）直言，川普單方面更改條件的作法破壞談判誠信，令協議陷入高度不確定性。

越南與美國至今仍無正式關稅文件公開

與此同時，越南方面一直表示沉默。儘管川普聲稱雙方達成共識，但至今雙方仍無正式文件公開，亦未明確稅率生效時間。

越南國內媒體雖有報導雙邊已發表「公平、平衡、互惠」的聯合聲明，卻未提及具體稅率條款，反映越南對川普違背協議內容的不滿情緒。

此外，「牛彈琴」也指出，川普的談判風格一向強硬，其著作《交易的藝術》中便提及以高壓策略達成目標的技巧。而此次對越南關稅政策突變，再次展現其以不確定性壓迫對手讓步的模式。

「牛彈琴」表示，越南如今陷入兩難境地：若接受 20% 關稅，恐被視為妥協；若拒絕，又可能前功盡棄。更令人憂慮的是，若川普再度變臉，將稅率提升至 40%，越南將面臨更大壓力。

「牛彈琴」也引述《南華早報》7 月 9 日刊文。該文質疑川普的反覆決策是否仍具談判意義。

《南華早報》指出，這種談判方式更像是為美國觀眾打造的政治「真人秀」，而非實質外交行動。貿易專家也警告，川普的不可信賴談判模式，將損害美國在全球的談判信譽。

文章最後直言，若各國逐漸意識到川普缺乏談判誠意，未來可能選擇拒絕與美國對談，讓川普孤身一人坐在談判桌前。