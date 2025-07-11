鉅亨網編譯段智恆 2025-07-11 03:00

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根據《巴隆周刊》(Barron"s)周四 (10 日) 報導，人工智慧 (AI) 伺服器製造商美超微 (Super Micro Computer) 近期遭美銀證券恢復評等，並獲給予「劣於大盤」(Underperform)評等，目標價僅為每股 35 美元，遠低於目前 50 美元上下的市價。分析師指出，儘管營收可望維持成長，但獲利能力正持續惡化，加上來自戴爾 (DELL-US) 與慧與科技 (HPE-US) 等對手的夾擊，恐將導致市占流失。

美超微競爭優勢流失 恐難敵戴爾和慧與科技崛起(圖：REUTERS/TPG)

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美銀團隊指出，美超微雖具備大規模製造能力，有助於搶更多市占，但近年毛利率卻大幅下滑，從 2023 會計年度的 18%，跌至 2024 年度的 13.9%，預估 2025 年將降至 11.3%，2027 年恐跌破 10%。

該公司財務長韋根 (David Weigand) 早前也坦言，關稅不確定性與圖形處理器 (GPU) 平台轉換──從輝達(NVDA-US)Hopper 過渡到 Blackwell──都對利潤表現帶來壓力。

液冷優勢不再 市占恐被戴爾、慧與科技超車

分析師指出，超微自 2021 年率先導入液冷技術，一度取得技術先機，但目前已遭對手迎頭趕上。慧與科技在 2 月宣布推出採液冷設計、支援輝達 GB200 的新型伺服器，並強調擁有逾 50 年的液冷經驗。美銀預測，未來液冷技術將趨向商品化，廠商甚至可能免費提供以搶單。

此外，戴爾近期也接連贏得 CoreWeave(CRWV-US) 與 xAI 等大型客戶訂單，這些原本是美超微的重要夥伴。分析師認為，戴爾在 2025 年市占將追上美超微，未來幾年甚至可能超車，尤其在企業級市場 (Enterprise segment)，戴爾與慧與科技的布局更具優勢。

法務陰影未解 加劇投資人不安

除競爭與利潤壓力外，美超微仍面臨潛在法律風險。儘管公司已於今年 2 月重新符合那斯達克上市規範，但審計機構 BDO USA 仍指出其財務報表內控存在重大缺失，曾一度瀕臨下市。美國司法部仍在調查去年 8 月空頭機構對其提出的指控，雖尚未有任何指控成立，但投資人對未來仍存疑慮。

儘管美超微否認報告內容，並強調配合調查、已完整提交相關文件，但分析師提醒，AI 伺服器產業競爭激烈，任何不確定因素都可能影響投資信心。