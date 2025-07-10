英國人力仲介巨頭：美國就業市場復甦 歐洲仍陷泥淖

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-10 23:59

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根據《金融時報》周四 (10 日) 報導，英國人力仲介集團 PageGroup 表示美國就業市場出現復甦跡象，美國雇主信心提升有助抵銷歐洲業務獲利下滑的衝擊。該公司第二季毛利雖下跌 10.5%，但美洲部門獲利連續第三季成長。

美國就業市場復甦，雇主與求職者對薪資談判態度更開放。(圖:Reuters/TPG)

PageGroup 是倫敦上市的人力仲介公司，第二季毛利下跌主要受最大市場法國和德國招聘環境惡化拖累。不過，執行長 Nicholas Kirk 表示，美國市場目前出現「理性的商業行為」，該國人才媒合獲利連續第三季上升。

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PageGroup 美洲部門獲利成長 2.9%，佔集團總獲利近五分之一，其中北美地區更大漲 13%。

信心驅動美國就業市場復甦

Kirk 表示，美國客戶和求職者對薪資談判變得更開放。他的評論呼應了上周公布的非農就業數據，6 月新增就業人數達 14.7 萬人，較前月的 11.4 萬人大幅增加，儘管市場仍擔憂美國總統川普的關稅和移民政策可能抑制企業的召募需求。

「美國的復甦更多是信心驅動」，Kirk 說，「客戶了解他們可能需要提高一點薪資，求職者也需要稍微降低期望。」其中，工程和建築職缺需求最高。

歐洲市場持續低迷

PageGroup 表示，川普的關稅政策仍對歐洲市場造成壓力。在德國，由於企業擔心關稅衝擊而推遲招聘決策，該公司獲利下跌 21%。法國獲利同樣下跌 20%。

在英國方面，Kirk 表示，企業在去年政府預算案宣布調漲勞動成本後，面臨預算緊縮問題，其中包括提高雇主國民保險費率，導致企業縮減招聘支出。

全年展望保守

4 月時，PageGroup 因關稅相關不確定性而拒絕提供全年指引。周四該公司表示，預期截至 12 月底的全年營運獲利約 2,200 萬英鎊，低於去年的 5,240 萬英鎊，但符合市場預期。