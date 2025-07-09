鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-09 20:00

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2024 年 10 月，國際知名顧問公司麥肯錫發布了一份具有前瞻性的研究報告，對未來具有高成長、高活力的 18 個潛在產業進行全面且深入的預測分析。報告猶如一盞明燈，為我們洞察未來趨勢提供了寶貴的指引。

麥肯錫研究報告：18個產業將重塑全球經濟版圖 未來15年是關鍵期（圖：Shutterstock）

報告中首先回顧 2005 年到 2020 年期間的產業發展，電子商務、生技、電動車、消費性網路和雲端服務等 12 個產業展現出強勁的成長動能。它們的營收年複合成長率 (CAGR) 達 10%，市值 CAGR 速度更高達 16%，在全球 GDP 的份額從 3% 顯著增長到 9%，實現兩倍的增幅，但其他產業的營收 CAGR 僅 4%，市值 CAGR 也只有 6%。

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展望 2040 年，麥肯錫預估有 18 個領域將重塑全球經濟格局。這些領域廣泛涵蓋從 AI 軟體和服務到網路安全，從未來的空中交通到肥胖和相關疾病的藥物，從機器人到非醫療生物技術等。它們有望產生 2 兆至 6 兆美元的利潤，在全球 GDP 的佔比可能從目前的 4% 大幅提升至 10% 至 16%。

這 18 個產業可清楚分為三類，具持續競爭力、在當下和未來都保持著高成長和高活力的產業；分拆產業則由當前產業的特定部分構成，有著自身獨特的高成長和高活力發展軌跡，最後則是具備高成長潛力和活力的新興產業。

需要特別指出的是，電子消費品、生物製藥、工業電子、基於資訊的商業服務和支付這 5 個行業，由於後續缺乏成長和活力，可能難以在未來持續發展，但清潔氫氣、低碳材料、核融合、面向老年人的產品和服務、再生能源發電設備、永續燃料、虛擬實境和擴增實境、Web3 包括去中心化金融這 8 個新興領域，雖到 2040 年可能顯示出高成長和活力，但因存在不確定性，未在本次報告中進行分析。

麥肯錫全球研究院經深入研究確定了 18 個將主導未來成長的 「競技場」（Arena）。這些領域不僅成長潛力巨大，競爭格局也充滿活力，預計將創造 29 兆至 48 兆美元的收入，占到全球 GDP 增量的三分之一。它們將成為技術革新、資本流動以及產業遷移的領導者，不僅是發展風口，更是推動系統性重構的重要陣地。

這裡所說的 「競技場」是指由技術突破、投資升級以及市場擴容這三個要素共同作用，形成的高成長與高活力並存的動態生態系統，共同特徵是產業規模不斷擴大 (高成長)，競爭格局持續變動 (高活力)。

進一步分析後可發現，這些「超級賽道」的興起，主要源自於三股深層的驅動力量。其一，技術與商業模式變革，例如雲端運算、AI、大模型、自動駕駛、模組化建築等，從根本上改變了產品形態和服務方式；其二，漸進式投資機會，在這些行業中，注重技術升級、網絡效應、數據累積等「內功」的投資，往往能收穫規模性回報，並獲取持續的領先優勢；其三，龐大或爆發性的市場需求，全球數位化、能源轉型、中產消費升級等趨勢，持續催生出新需求，開拓出新的市場空間。

當上述三個要素相互作用，形成正向回饋機制時，產業競爭就進入了一種「升級式競爭模式」。企業為了不被市場淘汰，必須持續加大投入，每次投入不僅提升了自身競爭力，也抬高了整個產業的進入門檻，最終優勝者將佔據大量市場份額，失敗者則迅速被淘汰。這就是麥肯錫對「競技場」的核心定義，它是一種不斷進化的產業結構模型，如同一場不能停歇的商業馬拉松。