鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-10 05:50

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在上月跟中國國家主席習近平進行通話後，美國總統川普是否將在今年稍晚訪問中國也成為熱議話題，而除了稀土問題外，俄烏戰爭也是川普這趟潛在訪中行的重要商討議題之一。

拿不到愛國者飛彈！澤倫斯基快被急哭了 最希望川普趕快做「這件事」（圖：Shutterstock）

中國《北向財經》報導，全網最翹首以盼川普訪中的或許非烏克蘭總統澤倫斯基莫屬。自川普年初上任以來，美俄關係趨於緩和，基輔面臨的壓力與日俱增，而北約峰會成為轉折點，澤倫斯基精心打扮，以一套得體的西裝成功取悅川普，川普更破天荒主動提出為烏國提供一批愛國者防空飛彈，令澤倫斯基欣喜若狂，外界也一度認為川普對烏立場轉變。

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然而，川普返回白宮後，卻讓澤倫斯基空歡喜一場。五角大廈向川普匯報稱，武器裝備庫存嚴重短缺，不僅愛國者飛彈無法提供，陸軍戰術飛彈、海馬火箭炮等裝備也對烏克蘭斷供。

報導指出，斷供問題源頭出在中國稀土，愛國者導引系統離不開稀土，否則精度大打折扣，F22 戰機因大量使用稀土，機體才能堅固並實現超音速飛行，美國的神盾雷達、光電瞄準系統等眾多裝備均必須添加各類稀土元素。

中國在稀土產業上佔據絕對優勢。稀土精煉技術是中國最核心的優勢所在，這屬於高技術壁壘的精細化工產業，稀土純度至關重要，雜質稍多，性能和穩定性就會急劇下降。

目前，美國僅有 4N 級 (99.99% 純度) 的輕稀土精煉產線，年產能僅能滿足數萬輛汽車需求，中國則不僅能大規模工業化量產所有稀土元素，還能將純度提升至 6N 級，實驗室更在研發 7N 級技術。

美國雖聯合日本、澳洲、印度等國試圖快速增加稀土產能，但由於純度不夠，生產出的軍工裝備性能不穩定、故障頻發。

此外，美國現有裝備均按使用中國稀土的標準設計，若替換稀土來源，整個系統將出現短板，裝備需整體降級，這是美國絕對無法接受的。因此，光是為了解決稀土問題，川普就有必要訪問中國。