〈房產〉房仲提統計數據：房價盤整態勢明確 台中蛋黃區、山海線都下跌

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-08 11:02

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台中市爲全台第二大都會區 ，推案量與房價漲幅，但近期市況由房仲業者整理台中市上半年實價資料，扣除交易量體較小行政區後，發現僅 6 處房價正成長，其餘無論山線、海線及市中心行政區都呈現震盪，顯見在目前市場氛圍下，價格修正可能已成定局。

統計數據：房價盤整態勢明確 台中蛋黃區、山海線都下跌。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台中房市受惠於捷運、大型建設及重劃區等議題，各區近年皆有亮眼表現，惟面臨景氣衝擊，市場讓利氛圍逐漸擴散，而從實價資料觀察，CP 值佳或是屋主願意讓利，成交才有機會。

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據實價登錄統計，台中市龍井區今年上半年平均成交單價約 27.8 萬元，相比去年同期成交單價 31.3 萬元，一年跌幅達 11.2%，為台中跌幅最大行政區；此外，同為台中海線的沙鹿上半年平均成交單價約 27.9 萬元，相較去年同期下修 8.2%。

不僅海線出現盤整，市中心的東區上半年平均單價行情約 28.8 萬元，但比較去年同期，區位價格跌幅也達 9.1%，排名各行政區中的第二名；另外，台中山線行政區如豐原、太平及霧峰區，上半年房價相對去年同期，也有 6-8% 等不同程度的跌勢出現；至於以往為台中房市發展重心的北屯、西屯以及南屯等區域，也出現 1-4% 不等的下修。

賴志昶表示，上半年台中市無論海線、山線及市中心都出現房價回跌，顯示台中市整體房價下修已非個案，會有如此現象，首先是在疫情後台中市推案量大幅暴增，無論有台中港等議題加持的海線，或是因市中心開發飽和而推案外擴的山線，近 2 年皆湧入大量預售供給，衝高區域房價，但面臨買氣趨冷，有待消化餘屋，讓市場行情逐步下修；二是購屋族群受限於央行限貸、信用管制措施，已難以追高價位，造成台中市近年重劃區發展核心的西屯、北屯以及南屯等區域，價格亦難有支撐力道。

另據實價資料，台中市仍有 6 處行政區房價維持正成長，包含烏日、清水、潭子以及中區、西區以及南區，惟房價成長幅度些微，僅維持在 4% 以內。住商不動產中區執行協理賴萬分析，這些區域仍能逆勢上揚各有原因，如烏日有軌道經濟效應，潭子、清水則是區域低基期房價，至於中區、西區以及南區由於機能成熟，近年來屋主惜售心態強勁，讓價格能維持守穩。