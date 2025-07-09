〈房產〉台CPI下滑至4年新低 但房租指數年增仍達2.3%
鉅亨網記者張欽發 台北
國內物價上漲狀況逐漸獲得緩解，今 (2025) 年 6 月 CPI 指數年增率 1.37%，寫下 51 個月低點，居住類的物價指數也連續 3 個月跌破 2%，主要受惠於住宅維修與水電燃氣的年增率減緩，不過房租指數年增率仍高達 2.3%，房租的租金價格仍未見到止漲趨勢。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，住房租金跟通膨、房東成本、租客負擔能力與市場供需息息相關，過去在疫情期間，曾有過短暫部分屋主減收租金的狀況，不過後來反映房價上漲、通膨等因素，帶動租金走揚，政府的租金補貼也減低租客面對租金上揚的壓力，不過過去三季市場的交易量縮，買屋數量減少可能又會讓租屋市場需求穩定，短期內統計的租金指數仍寫下新高。
據統計，居住類物價指數 6 月年增率 1.76%，寫下近 17 個月以來新低，明顯下降的包括有住宅維修費用年增率剩下 1.43%，家庭用品類年增率 0%，水電燃氣年增率 0.26%，年增率仍高的包括房租年增率 2.3%，已經連續 23 個月年增率都在 2% 以上，家庭管理費用年增率也高達 3.74%，可能與近年社區管理費用或者人事費用增加有關係。
曾敬德指出，房租指數走揚可能與近年租約到期，租客更換或者重新續約，房東反映過去房價與成本上揚有關，不過整體通膨狀況逐漸受控，房價也從高檔進入盤整階段，市場上新房子交屋數量也變多，倘若經濟沒有太大變化，租屋市場應該供給量也會緩步增加，觀察未來租金漲勢是否會趨緩。
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