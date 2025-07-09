〈房產〉台CPI下滑至4年新低 但房租指數年增仍達2.3%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-09 15:43

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國內物價上漲狀況逐漸獲得緩解，今 (2025) 年 6 月 CPI 指數年增率 1.37%，寫下 51 個月低點，居住類的物價指數也連續 3 個月跌破 2%，主要受惠於住宅維修與水電燃氣的年增率減緩，不過房租指數年增率仍高達 2.3%，房租的租金價格仍未見到止漲趨勢。

台CPI下滑至4年新低，但房租指數年增仍達2.3%。(鉅亨網記者張欽發攝)

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據統計，居住類物價指數 6 月年增率 1.76%，寫下近 17 個月以來新低，明顯下降的包括有住宅維修費用年增率剩下 1.43%，家庭用品類年增率 0%，水電燃氣年增率 0.26%，年增率仍高的包括房租年增率 2.3%，已經連續 23 個月年增率都在 2% 以上，家庭管理費用年增率也高達 3.74%，可能與近年社區管理費用或者人事費用增加有關係。