紐約Fed調查：通膨預期回穩 勞動市場喜憂參半

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-09 00:50

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綜合外媒周二 (8 日) 報導，紐約聯邦準備銀行同日公布的月度調查顯示，消費者對未來通膨預期已回落至年初、即川普未宣布激進關稅政策前水準。然而，民眾對就業市場悲觀，許多人預期找新工作將更困難。

紐約聯準會調查顯示，消費者對未來通膨預期已回落至年初水準，反映川普關稅政策轉向溫和談判的影響。(圖:Shutterstock)

6 月調查顯示，消費者對未來一年物價上漲的中位數預期回落至 3%，已連兩個月下降。對未來三年和五年年化通膨率的預估維持在 3% 和 2.6% 不變。對未來物價壓力的不確定性在一年和三年期限內都有所減少。

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關稅暫停降低通膨壓力

自川普總統 4 月宣布一系列大幅提高的關稅後，企業和家庭一直在為更高成本做準備。雖然紐約聯準會調查顯示，對三年和五年後通膨的預期並未顯著上升，但一年期展望已從 1 月的 3% 跳升至 4 月的 3.6%。

一系列暫停和談判協議降低了新關稅的實際水準，並延遲了對就業和通膨的任何影響。因此，迄今關稅尚未在多數通膨數據中顯現，5 月消費者物價指數僅上升 0.1%，儘管通膨率 2.4% 仍高於聯準會 2% 目標。

然而，川普政府本周再次威脅要提高對幾個主要貿易夥伴進口商品的徵稅，增加了關稅水準最終落點的不確定性。

就業前景喜憂參半

就業市場方面，民眾看法分歧。雖然對未來 12 個月失業的擔憂降至 12 月以來最低，但同時認為若失業後找到新工作的機率也在下降。

不過隨著裁員恐懼減緩，消費者對個人財務稍微樂觀一些。預期一年後財務狀況變糟的家庭減少，更多人期待情況改善。

消費者信貸狀況改善

信貸方面情況改善，較少家庭反映取得貸款困難，預期未來一年面臨資金挑戰的比例也減少。民眾未來三個月無法償還最低債務的機率降至去年 5 月以來最低。

費城聯邦準備銀行周二另一份報告顯示，信用卡逾期超過 30 天的餘額比例在第一季下降，僅繳最低還款額的消費者也減少。