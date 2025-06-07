摩根士丹利順先曝光DeepSeek R2！參數翻倍、價格低97%、不用輝達

鉅亨網新聞中心 2025-06-07 19:00

‌



摩根士丹利 (MS-US) 近日發布一份研究報告，提前揭露中國人工智慧（AI）新創公司 DeepSeek 即將推出的最新大語言模型 R2。儘管篇幅不長，報告內容卻資訊量很多，引起 AI 圈關注。

摩根士丹利發布最新關於DeepSeek R2的報告。(圖：Shutterstock)

根據報告，DeepSeek R2 模型總參數高達 1.2 兆，是前一代 R1 的兩倍以上。活躍參數（active parameters）也從 370 億提升至 780 億，使模型在推理過程中調用更多「腦細胞」，大幅提升語言理解與輸出品質。

‌



這一設計理念與 Google (GOOGL-US) Gemini、Anthropic Claude 等頂級模型策略一致，主打更深層、更準確的 AI 思考能力。

DeepSeek R2 不僅更強，還更便宜。報告指出，R2 每百萬個字符（Token）輸入僅需 0.07 美元，輸出字符成本則降至 0.27 美元，相較於 OpenAI GPT-4o 的 2.50 美元輸入與 10.00 美元輸出，價格整體便宜約 97%。

如此大幅成本優勢，對 AI 開發者、SaaS 平台與企業使用者都是極具吸引力的替代選擇。

此外，R2 在三大技術面也有顯著提升：

多語言與程式碼生成能力優化：尤其針對英文以外語言進行強化，並強化程式語言理解與輸出。

採用高效混合專家 MoE（Mixture of Experts）架構：透過動態啟用子網路提升推理效率與節省運算成本。

多模態能力強化：視覺處理與圖像理解表現優於前代，有望在 AI 助理、圖文生成等領域展現更高價值。

報告同時指出，DeepSeek 已逐步擺脫對輝達 (NVDA-US) H100 晶片依賴，轉而採用華為昇騰 910B 晶片集群進行訓練與推理作業，被視為中國 AI 供應鏈自主化的重大突破，有望降低對美國晶片技術的依賴，強化本土算力供應鏈。

目前，DeepSeek 的模型產品線包含三大核心系列：

V 系列：泛用型大語言模型，涵蓋推理、效率與 AI Agent 應用；

R 系列：主打數理推理、多步邏輯與工具鏈整合，R2 即屬該系列；

Prover-V2：針對數學任務高度優化的模型，專為精準計算與證明設計。

雖然摩根士丹利說 R2 快來了，但以 DeepSeek 一貫的節奏推測，真正的 R2 估計還得再等等。

從過去看，DeepSeek 的模型更新節奏比較固定，每兩個月會有一個小版本更新，接著進行一個大版本換代。

以通用模型 V1 為例，V1 是在 2023 年 11 月發布，V2 的發佈時間是 2024 年 5 月，而 V3 的發佈時間則到了 2024 年 12 月。依照這個節奏，2025 年 6、7 月份，DeepSeek 會有一個比較大的版本更新。

值得一提的是，DeepSeek 於 5 月 29 日悄然推出強化版 R1-0528。雖然架構沒動，但這個版本引入了強化學習訓練（RLHF），推理深度明顯加強。

該版本在多項 AI 基準測試中大幅進步：

AIME 2024 數學競賽：+21 分

LiveCodeBench 程式生成：+15 分

GPQA Diamond 科學推理：+10 分

Humanity"s Last Exam 知識推理：+6 分