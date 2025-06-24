路透：美指控DeepSeek協助中國解放軍 並規避出口管制獲得輝達晶片

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-24 08:51

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《路透社》周一 (23 日) 援引一位美國高官的話報導，中國 AI 企業 DeepSeek 正在協助中國的軍事和情報行動，並稱這家企業試圖利用東南亞空殼公司，獲取美國規定不能運往中國的輝達晶片。這些指控標誌著在美中技術競爭和更廣泛的貿易緊張局勢下，華府對中國 AI 公司審查正顯著升級。

路透：美國務院高官指控DeepSeek協助中國解放軍 並規避出口管制獲得輝達晶片

一位美國國務院匿名高官說，「我們瞭解到，DeepSeek 一直主動為中國的軍事和情報行動提供支持，並且很可能會繼續這麼做」，並指 DeepSeek 正與北京的監控機構共享用戶資訊和統計數據。

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雖然中國法律規定企業必須遵守政府的資料請求，但若美國官員指控屬實，恐引發 DeepSeek 數千萬全球用戶的嚴重隱私擔憂。

此前美國國會議員也曾警告，DeepSeek 透過與國營電信商中國移動有關的基礎設施傳輸美國用戶資料。DeepSeek 迄今對其隱私權政策和涉嫌資料共享行為的相關問題仍沉默以對。

上述官員也指出，DeepSeek 正採取繞過美國出口管制的措施，以獲取美國製造的先進晶片。「DeepSeek 試圖利用東南亞的空殼公司來規避出口管制，DeepSeek 正尋求進入東南亞的數據中心來遠程訪問美國晶片。」

雖然該官員拒絕證實 DeepSeek 是否成功規避這些管制，但這一指控恐引發進一步調查。

更令人擔憂的是，上述官員還指出，DeepSeek 在中國人民解放軍及其他與中國國防工業基地有關實體的採購記錄中，被提及超過 150 次，且該 AI 新創公司已向解放軍研究機構提供技術服務。

雖然上述美國官員聲稱 DeepSeek 已向解放軍的研究機構提供技術，但《路透社》無法獨立核實這些採購紀錄。

目前，DeepSeek 尚未被列入任何美國貿易黑名單，也沒有公開證據顯示，輝達故意協助 DeepSeek 進行任何與軍事相關的工作。根據美國規定，企業必須避免向被列入黑名單或參與研發大規模殺傷性武器的中國公司出口先進晶片。