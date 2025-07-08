〈渣打投資展望〉全球經濟「軟著陸」美元續弱 黃金依然看俏年內問鼎3500美元 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-08 15:08

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渣打銀行首席投資辦公室 (CIO) 今 (7) 日發布 2025 年下半年全球市場展望，指出在全球經濟成長步調逐步放緩、美國聯準會即將進入降息週期、美元將持續走弱的背景下，建議投資人維持債券核心部位並多元配置新興市場、布局美元轉弱受惠資產，並輔以黃金作為投組避險支撐，渣打預估 3 個月內目標價上看每盎司 3,400 美元，12 個月可望升至 3,500 美元。

全球經濟放緩美元續弱 黃金持續看俏年內問鼎3500美元。（圖: shutterstock）

渣打 CIO 預估全球總經前景仍以「軟著陸」為基準情境。美國就業市場雖然逐漸降溫但尚未出現明顯衰退跡象，歐洲與亞洲的政策環境也會展現支持性，預期下半年最有可能的情境是美國與全球同步軟著陸。

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預期美國聯準會將於未來 12 個月內降息 3 碼（75 個基點），而亞洲與歐洲也已陸續啟動寬鬆措施，可望為風險資產提供評價面支撐。此外，包括美中關稅協議後續發展或中東緊張局勢對油價的影響，這些因素對資產評價的影響仍較屬於短期波動，預期應不致大幅影響資產配置方向。

美元進入走弱週期 歐元及日元具反彈空間

在外匯方面，美元已進入轉折，邁入走弱週期，隨著美國政策將轉向寬鬆，美元指數預估在未來 3 至 12 個月內落於 96 至 98 區間，連帶鬆動市場對美元資產的避險偏好，預期資金將逐步分散至其他儲備貨幣與實體資產。歐元在區域穩定與財政支持，而日圓在避險需求推升下，皆相對具升值潛力，預估未來 12 個月美元兌日圓可能下行至 140 左右。澳幣則呈現穩定，預期澳幣兌美元未來 3 至 12 個月可能持穩於 0.66 至 0.67 區間。

黃金維持核心配置 地緣風險、美元貶值雙雙推升金價走揚