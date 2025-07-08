關稅戰近尾聲？惠譽信評上調2025年全球經濟成長預測為2.2% 但仍呈顯著放緩

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-08 10:43

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鑑於美中貿易緊張局勢降級，美國總統川普也於台灣時間 8 日凌晨寄出 14 個國家的關稅通知信，相較於 2025 年 4 月中旬發布的上一期《全球經濟展望》，惠譽信評對全球經濟成長預測大幅度上調至 2.2%，對美、中也各上調 0.3 個百分點。惠譽昨 (7) 日發布的 2025 年 6 月版《全球經濟展望》認為，世界經濟仍面臨自 1930 年以來最嚴峻的貿易戰所引發的大幅放緩。

惠譽目前預測 2025 年全球 GDP 成長為 2.2%，較 4 月版《全球經濟展望》上調 0.3 個百分點。此外，惠譽並將 2026 年經濟成長預測自 2.0% 上調至 2.2%。這些成長率遠低於 2024 年的 2.9% 和 2.7% 的長期平均值。

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惠譽已將 2025 年美國經濟成長預期從 1.2% 上調至 1.5%，且認為衰退風險正在消退。不過，國內終端需求已放緩，惠譽預期 2025 年下半年消費將放緩。惠譽將中國 2025 年經濟成長預期也從 3.9% 上調至 4.2%，並將歐元區經濟成長預測自 0.6% 上調至 0.8%。

惠譽對美國有效關稅稅率（ETR）的最新估計值為 14.2%。惠譽的基礎情境假設，未來幾個月內有效關稅稅率將進一步小幅上升，接近 3 月版《全球經濟展望》中假設的水平（18%）。這遠低於 4 月版《全球經濟展望》的假設水準（27%）。儘管如此，惠譽最新的 GDP 預測仍低於 3 月版《全球經濟展望》的預測，反映出近幾個月以來美國貿易政策的極端波動，這加劇了不確定性並將進一步影響經濟成長。

關稅已削弱美國企業和消費者信心，並促使美國民眾在 2025 年第一季提前進口商品以規避關稅上調，推動當季美國進口激增。此外，庫存也大幅上升。目前幾乎沒有證據表明加徵關稅對美國消費者物價指數（CPI）產生任何影響，但上游業者價格和物價壓力指標已有所上升。

美國金融資產價格面臨下行壓力，反映在股市波動加劇、美元走弱及 30 年期長期公債殖利率上升。

在德國，美國上調關稅（包括汽車關稅）構成又一個不利的外部衝擊。不過，近期國內需求出現了一些令人鼓舞的跡象，財政政策應有助於 2026 年經濟成長復甦。

隨著美國經濟增長放緩，聯準會可能對降息持謹慎態度，惠譽仍預期今年僅會在 2025 年第四季降息一次。關稅將推高通膨，勞動力成長正急劇減緩，部分通膨預期指標仍處於高位。

近期油價波動進一步推高了通膨風險。惠譽已將 2025 年年平均油價預期上調 5 美元至每桶 70 美元。