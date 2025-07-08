川普關稅信還沒來！台灣剉咧等？野村、渣打估最壞情境「原因」全說了

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-08 19:58

‌



美國總統川普於台灣時間 8 日已發出 14 個國家的關稅信，課稅區間自 25% 至 40%，由於已公布日本未降反增 1% 稅率，基於台灣對關稅的忐忑，今 (8) 日野村投信、渣打銀行 CIO 分別預測台灣最可能、「最壞」情境會落在 30%、32%。

川普關稅信還是沒來！台灣剉咧等 野村、渣打估最壞「原因」全說了。（圖: shutterstock)

野村投信指出，台灣一年對美出口高達 741 億美元，在美方（川普）眼中「吃豆腐」的程度遠高於其他亞洲國家，但對台灣真正的關鍵在於美方是否啟動 232 條款對科技產業課稅，而 30% 稅率其實對 AI 供應鏈的影響，並不若傳產業。

‌



回顧從四月至今，川普在公開談話中多次強調，關稅談判仍有空間，並持續對各國施壓。以日本為例，將在 7 月 20 日舉行參議院選舉，其成為關稅談判過程的重要變數。因日本政府對外需與美方協商，對內需向國內民眾交代，若在談判中顯得過於軟弱，恐影響選情。

台灣關稅預估達 30% 野村：相較日韓，台灣「吃美國豆腐」最多

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，台灣在美國新一輪關稅政策中可能面臨高達 30% 的稅率，相較於日本與韓國，台灣在美國市場的貿易順差規模更大，成為主要關注對象。他指出，台灣一年對美出口高達 741 億美元，在美方眼中「吃豆腐」的程度遠高於其他亞洲國家。

他強調，雖然部分傳統產業可能受到衝擊，但台灣的科技與半導體產業尚未納入目前的關稅範疇，仍有待美方依據《貿易擴散法案》第 232 條款進行後續調查。該條款允許美國以國防安全為由，對特定產業如半導體、AI 伺服器等課徵額外關稅。

張繼文指出，台灣在 AI 與高科技領域的競爭力，可能成為美方考量的關鍵因素。他提到，輝達執行長黃仁勳近期與川普互動密切，甚至取代馬斯克成為「紅頂商人」，在中東行程中陪同川普，顯示 AI 產業在美國政策中的重要性。目前各國收到的關稅通知僅為初步框架，真正的談判仍需針對各產業細節進行。以英國《經濟學人》報導為例，自由貿易協定往往需耗時三年以上談判，顯示目前仍處於初期階段。

針對日本與韓國的態度，張繼文指出，日韓不願讓步的原因在於其對美出口結構中，汽車占比高達 40%。若讓出市場，將直接影響其核心產業。相較之下，台灣出口結構中 AI 與高科技占比高，其實具備更強的談判籌碼。

張繼文強調，台灣真正的關鍵在於美方是否啟動 232 條款對科技產業課稅，並呼籲政府與產業界持續關注後續談判進展，以確保台灣在全球供應鏈中的競爭優勢。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪亦表示，目前尚未公布稅率的國家，包括歐洲在內，都仍積極爭取最佳條件。他認為，持續談判至關重要，尤其在尚未達成最終協議、甚至仍處於寬限期，台灣應善用時間，爭取更多籌碼，以利獲得民意支持。

劉家豪指出，依已公布的各國稅率觀察，多數亞洲關稅稅率與 4/9 差不多，目前汽車和鋼鐵是美國關稅談判重點，日、韓與台灣出口產業不同，台灣最差情況是維持 4/2 稅率 32%，但距離 8/1 大限，談判仍有時間和空間，最樂觀的，也不排除像英國 10% 的關稅情境。

劉家豪指出，關稅引發的物價上漲可能是一次性衝擊，企業在面對成本壓力時，將尋求降價以維持消費動能。因此，通膨未必呈現持續上升趨勢，聯準會也將密切觀察通膨是否為「一次性上漲」或「連續性上漲」，以決定是否啟動降息政策。