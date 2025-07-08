〈美股盤後〉川普關稅風暴來襲 美股愁雲慘澹 道瓊一度瀉逾600點

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-07-08 05:35

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美國總統川普週一陸續向各國發出稅率信函，包括對日韓商品加徵 25% 關稅，引爆全球貿易戰疑慮，導致美股週一 (7 日) 愁雲慘澹。美元延續漲勢，韓元、南非蘭特和日元均貶超過 1%。

川普關稅風暴來襲 美股愁雲慘澹 道瓊一度瀉逾600點 (圖：shutterstock)

道瓊指數週一收跌 422 點，盤中一度瀉逾 600 點，創下 6 月 13 日以來的最大單日跌幅。

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標準普爾 500 指數下滑 0.8%。那斯達克指數則下跌 0.9%，結束了連續兩日升勢。特斯拉重挫近 7%，單日市值蒸發約 680 億美元。

川普週一陸續發出更多關稅信函，截稿前，最新一輪關稅通知涵蓋多個新興市場與亞洲國家，最高稅率達 40%，包括對緬甸與寮國商品課徵 40% 關稅，對柬埔寨與泰國課徵 36%，孟加拉與塞爾維亞為 35%，印尼為 32%，南非與波士尼亞與赫塞哥維納則為 30%。

此外，馬來西亞、哈薩克與突尼西亞分別面臨 25% 的進口關稅。此波關稅行動顯示川普政府強硬施壓各國貿易政策，並試圖透過懲罰性關稅重塑美國在全球供應鏈中的主導地位。

川普還簽署行政命令，將原定的關稅實施日期推遲至 8 月 1 日。白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 表示，大約有十幾個國家將於週一直接從總統那裡收到關於其關稅的通知，未來幾天還會有更多信函寄出。

市場同時關注聯準會週三即將公布的 6 月會議紀錄，以掌握決策官員對利率走勢的看法。聯準會上月會議中維持利率不變，並表示需觀察貿易政策對經濟的實際影響。

美股週一 (7 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 422.17 點，或 0.94%，收 44,406.36 點。

那斯達克指數下跌 188.59 點，或 0.92%，收 20,412.52 點。

S&P 500 指數下跌 49.37 點，或 0.79%，收 6,229.98 點。

費城半導體指數下跌 105.92 點，或 1.88%，收 5,541.20 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 116.74 點，或 0.77%，收 14,946.80 點。

整體而言，標普 11 大板塊僅 2 大板塊上漲，表現最差為非必需消費品 (-1.26%)、原物料 (-1.04%) 與能源 (-1.00%) (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收黑。Meta (META-US) 跌 0.09%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.69%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.53%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.03%。

台股 ADR 疲弱走低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.40%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.31%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 3.58%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.80%。

企業新聞

受川普關稅公告影響，豐田汽車 ADR (TM-US) 大跌 4.02%，日產汽車 ADR (NSANY-US) 下殺超 7%。

特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 6.79% 至每股 293.94，市值一夕蒸發 680 億美元。執行馬斯克宣布成立新政黨「美國黨 (America Party)」引發股東不滿，市場擔憂其進一步分心，導致特斯拉股價重挫。Wedbush 在報告中直言，馬斯克涉足政治，是「與投資人期待背道而馳」。

KalVista Pharmaceuticals(KALV-US) 飆升逾 25% 至每股 15.06 美元，因該公司治療遺傳性水腫的口服藥物獲美國食品藥物管理局 (FDA) 批准。

CoreWeave (CRWV-US) 下滑超 3% 至每股 159.70 美元。CoreWeave 週一公布將以約 90 億美元全股票交易，收購前身為比特幣挖礦公司的美國資料中心基建供應商 Core Scientific。

華爾街分析

摩根士丹利高級全球經濟學家 Rajeev Sibal 指出：「貿易談判通常耗時漫長，美國既往自由貿易協定談判平均耗時三年。雖然當前談判範圍可能小於全面自由貿易協定，但歷史經驗仍具有參考價值。」

Fundstrat 全球顧問研究主管 Tom Lee 認為：「我們已經重塑了圍繞關稅的一些經濟流動的觀點，但這實為利多，若進展順利，將帶來盈利驚喜。這是史上最不受歡迎的 V 型復甦。」

摩根大通策略師 Mislav Matejka 週一在給客戶的報告中預測，關稅的負面影響將在未來幾個月開始顯現，經濟成長可能會減半，市場反彈可能會受到抑制。